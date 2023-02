Rondonópolis | Equipe multiprofissional acolhe e atende pessoas em situação de rua

Uma variedade de serviços de saúde e promoção social estão movimentado as dependências do Centro Pop de Rondonópolis. As pessoas que vivem em situação de rua aproveitaram para melhorar o visual cortando barba e cabelo e principalmente receber o cuidado e atenção dos psicólogos, médicos e enfermeiros que concentraram os atendimentos nesta terça-feira no local.

Além dos serviços que eles já recebem regularmente no Centro Pop, homens e mulheres aproveitaram para cuidar da saúde, sendo atendidos por médicos e enfermeiros e ainda atualizaram as vacinas. A equipe de saúde dental também está presente fazendo orientação sobre escovação e cuidados com higiene bucal com a entrega do kit contendo escova e creme dental.

Após o acolhimento dessas pessoas, a equipe do Centro Pop conhece um pouco da história de cada uma e, para os que são oriundos de outra cidade, é oferecida a oportunidade de retornar para sua origem com passagem gratuita. Outra opção, essa mais adequada para as pessoas que são de Rondonópolis são os albergues conveniados com o município.

O coordenador do Centro Pop, Paulo Sergio Turíbio, comentou que a Prefeitura reuniu as Secretarias de Promoção Social, Saúde e Ciência, Tecnologia e Inovação para realizar um dia diferente, cheio de serviços para melhorar a qualidade de vida das pessoas em situação de rua.

O público de rua pode usar gratuitamente os vestiários para tomar banho, com kit higiene distribuído gratuitamente e também da lavandeira para limpar as roupas. Foi oferecido para as pessoas que estavam no local um café da manhã reforçado, tudo sob a coordenação das técnicas e assistentes da unidade.

Um trabalho na área externa foi executado em parceria com o Gabinete de Apoio à Segurança Pública (Gasp) e também a Polícia Militar que deu retaguarda para que os assistentes e psicólogos fizessem abordagem nas ruas, buscando essas pessoas para utilizarem os serviços oferecidos.