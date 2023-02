Rondonópolis exporta U$ 183,91 milhões em janeiro; valor 33,5% maior que em 2022

Com U$ 183,91 milhões em exportações, Rondonópolis começa 2023 com um aumento de 33.5% nas exportações em relação a janeiro do ano passado. Os dados do Governo Federal, colocam o Município na posição de maior exportador de Mato Grosso e 21º do Brasil. As exportações em janeiro representaram 10,9% do total exportado por Mato Grosso e 0,8% do total do Brasil.

Janeiro também registrou aumento nas importações em comparação a janeiro de 2022. Com crescimento de 20,1%, a cidade importou U$ 81,12 milhões, sendo classificada como maior importadora do Estado e 52ª do Brasil. As importações de Rondonópolis representaram 40,1% do total importado no Estado no primeiro mês do ano e 0,4% das importações brasileiras.

Considerando o montante das exportações e importações no período, Rondonópolis registrou superávit de U$ 102,79 milhões.

No primeiro mês de 2023, a maior parte das exportações de Rondonópolis teve a Tailândia como principal destino. O país asiático importou U$ 51 milhões em janeiro, valor 82,7% maior que em 2022.

A Holanda foi o segundo maior comprador dos produtos exportados, com U$ 30,2 milhões, um crescimento de 1.267,9% com relação a janeiro do ano passado. Ainda como um dos principais compradores, a Indonésia importou U$ 23,7 milhões, montante 26,8% superior aquele de janeiro de 2022.

As importações vieram, principalmente, da Rússia, que exportou U$ 21,3 milhões, aumento de 167% com relação a janeiro de 2022; dos Estados Unidos, com U$ 12,6 milhões, crescimento de 503,1%; e Canadá, de onde foram importados U$ 11,3 milhões, 55,7% a mais que em 2022.

A torta e outros resíduos da extração do óleo de soja representaram 65% do total das exportações de Rondonópolis em janeiro, seguida do milho, 11%, do algodão, 8,6%, e das carnes bovinas, 7,1%.

Já os fertilizantes são os principais produtos importados e representaram em janeiro 88% do total das importações, seguidos de veículos aéreos, 7,3%.