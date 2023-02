Rondonópolis | Homem chega bêbado em casa, não aceita ajuda da filha e a agride com golpes de capacete

Um homem foi detido pela Polícia Militar após não aceitar ajuda da filha e a agredir com golpes de capacete. O caso aconteceu no domingo (26), no bairro Morada dos Bandeirantes, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), a jovem estava na frente da residência com alguns amigos. O pai chegou embriagado, sem muitas condições de descer da moto, a filha então, foi ajudar e ele agressivo disse que ela queria envergonhá-lo na frente das pessoas.

Levou a filha para dentro da residência e a atingiu com golpes de capacete, deixando o corpo da vítima com escoriações. Não satisfeito, ele pegou uma faca e quando foi para cima da jovem, um menor, irmão da vítima, entrou na frente e impediu que o pai continuasse com as agressões.

A Polícia Militar foi acionada e o suspeito foi detido e encaminhado a delegacia.