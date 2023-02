Rondonópolis | Saúde realiza força tarefa para exames, consultas e coleta de preventivo na ESF Alfredo de Castro II

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por intermédio da equipe da Unidade de Estratégia de Saúde da Família, ESF- Alfredo de Castro II, vai realizar nesta quinta-feira (16), das 17h às 19h, uma força tarefa para a realização de várias ações de saúde na unidade, visando o trabalhador (a), que normalmente não tem como se dirigir à unidade nos horários normais de atendimento.

Segundo a coordenadora da unidade Roseana Souza, e a responsável pelo setor administrativo da unidade Bruna Oliveira Santos, esse horário diferenciado (atendimento estendido), foi pensado justamente para atender aos moradores que trabalham e não podem se dirigir à unidade nos horários normais de atendimentos e acabam prejudicados. Ela ressalta que as pessoas que procurarem a unidade até às 19 h, serão atendidas ainda hoje.

Ainda conforme Bruna, o objetivo desta ação, é também conscientizar os homens e as mulheres atendidos (as) na unidade, sobre a importância da prevenção. “É muito mais importante prevenir, do que ter que remediar, ou seja: fazer o tratamento depois”, argumentou.

Lembrando que toda doença, seja ela qual for, se identificada no início, o tratamento bem como a cura acontecem mais rápido e com menor custo, tanto para o paciente, quanto para o município.

Para as mulheres que já fazem acompanhamento na unidade, e se dirigirem hoje (16) à ESF, para fazer coleta de preventivo, receberão um número para concorrer a sorteio de brindes, como: produtos da Natura, Boticário, etc., doados por parceiros.

ATENDIMENTOS

Tanto os homens ou as mulheres que procurarem a unidade na tarde de hoje, poderão fazer consulta médica; consulta de enfermagem; coleta de preventivo; realização de testes rápidos de ISTs-infecções sexualmente transmissíveis; receber orientações sobre educação em saúde, além de avaliações antropométricas, que são coletas de medida das dimensões físicas de uma pessoa. Dessa forma, inclui peso, circunferência abdominal, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), percentual de gordura e índice de padrão de crescimento.

Vale a pena destacar ainda, que esses esforços de atendimentos diferenciados em horários estendidos, vão acontecer em várias outras unidades de saúde do município, visando exatamente beneficiar o trabalhador (a) que não pode, ou não dispõe de tempo para procurar atendimento de saúde nos horários normais, durante a semana.

Prova disso, é que essa mesma ação deve acontecer na ESF do Conjunto São José I e II, na próxima semana, ou seja: na quarta-feira (22) das 13h30 à 20h. Nessa oportunidade, o alvo, serão apenas as mulheres.