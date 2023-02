Rondonópolis | UVZ chama atenção para a prevenção da dengue e leishmaniose

A equipe da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) deu início na manhã desta quinta-feira (16) de uma série de ações com objetivo de chamar a atenção da população para os perigos que a dengue e a leishmaniose podem causar à saúde, inclusive risco de morte. Faixas e panfletos alertam para a importância de manter casas e terrenos limpos para combater a proliferação dos mosquitos transmissores das doenças.

O primeiro pit stop, dos quatro que serão realizados, envolveu motoristas e motociclistas que transitavam no quadrilátero da praça Brasil, região central da cidade. Na parte da tarde, a equipe vai se concentrar na praça dos Carreiros chamando a atenção também do público usuário do transporte coletivo e pedestres que circulam pela região.

O gerente do Departamento de Vigilância Ambiental do município, Wagner Santos, comentou que o objetivo da ação é mais uma vez conscientizar a população quanto às boas práticas de higiene para evitar a proliferação do Aedes Aegypti e também do mosquito palha, transmissor da Leishmaniose. “Os casos estão aumentando significativamente na cidade, inclusive tivemos dois óbitos por leishmaniose viceral. Estamos de olho nos casos mas a população precisa fazer a sua parte”, ressaltou.

Nesta sexta-feira (17), as atividades continuam no período da manhã no cruzamento da Avenida Lions Internacional com a rua Dom Pedro II e no período da tarde na avenida Bandeirantes com a Dom Pedro II.