Saiba quais são os 5 vegetais que podem te ajudar a reduzir o colesterol ruim 

Cuidar bem do seu coração é fundamental, mas pode acabar sendo também um desafio para a sua rotina. Afinal, existem vários fatores como sedentarismo, obesidade, uso excessivo de álcool e tabaco, má alimentação, pressão alta (ou hipertensão) e colesterol alto que podem colocar seu coração em risco. Mas de tudo isso, um dos principais fatores de risco são os níveis elevados de colesterol.

Portanto, está claro que manter os níveis de colesterol sob controle é essencial para a saúde do coração. Quer saber como fazer isso? Conte com a ajuda dos vegetais abaixo:

Brócolis

O brócolis é rico em fibras solúveis, o que o torna um excelente alimento para combater o colesterol alto. É carregado com muitos nutrientes e um composto rico em enxofre chamado sulforafano, que também ajuda a reduzir os níveis de triglicerídeos. No trato digestivo, a fibra do brócolis se liga aos ácidos biliares, facilitando a expulsão do colesterol pelo corpo. Comer vegetais ricos em fibras também nos ajudará a reduzir os excessos e, portanto, reduzir o nível de triglicerídeos no corpo.

Couve

Potássio, fibra, folato e cálcio são apenas alguns dos componentes saudáveis ​​para o coração, encontrados em abundância na couve. Ao diminuir os níveis de LDL, pode minimizar a chance de desenvolver doenças cardíacas. Além de ter muitas vitaminas, a couve tem muita luteína – conhecida por reduzir os níveis de colesterol no sangue, impedindo seu acúmulo no corpo.

Couve-flor

A couve-flor tem muitos esteróis vegetais, um tipo de lipídio que impede o intestino de absorver o colesterol. O sulforafano, presente na couve-flor, também ajuda a diminuir os níveis de colesterol no sangue, o que manterá nossas artérias livres do acúmulo de gordura.

Rabanete

Uma excelente fonte de antocianina que reduz nosso nível de LDL é o rabanete. Além disso, previne a inflamação em nossas veias e artérias. Por ser rico em minerais como cálcio e potássio, bem como antioxidantes, ele ajuda na redução da pressão alta e minimiza o risco de desenvolver doenças cardíacas. Os rabanetes contêm fibras dietéticas, que reduzem os níveis prejudiciais de colesterol e reduzem o risco de doenças cardíacas.

Cenoura

Nosso coração se beneficia muito das cenouras. O corpo transforma o beta-caroteno em vitamina A, o que ajuda a reduzir os níveis de colesterol no sangue e a prevenir doenças cardiovasculares. O consumo de cenoura altera a excreção de ácidos biliares, a absorção de colesterol e o status antioxidante. As cenouras contêm principalmente fibras solúveis na forma de pectina, que diminuem o nível de colesterol no sangue e ajudam na saúde.