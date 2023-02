Saúde aumenta equipe para suprir demanda no Pronto Atendimento Infantil

A Secretaria Municipal de Saúde já autorizou a contratação de mais médicos para o Pronto Atendimento Infantil (PAzinho). Nos últimos dias, o município tem verificado um aumento no número de atendimentos de crianças, principalmente com casos de infecção intestinal e respiratória.

De acordo com o diretor técnico do PA Infantil, Antônio Neto, a demanda na unidade tem aumentado cerca de 30% a 40% e geralmente nas segundas-feiras isso acontece por conta de algum desarranjo causado no fim de semana. Ontem (20) cerca de 150 crianças foram atendidas o que sobrecarregou o PAzinho, porém todas foram atendidas. Só neste dia, o diretor comentou que a equipe teve que ser acionada para fazer limpeza dos banheiros quase 10 vezes.

Para diminuir o tempo de espera, a secretária de Saúde do município, Izalba Albuquerque afirmou que já autorizou a contratação de mais médicos para atender por períodos, e que inclusive um já está atuando na unidade no período do fim da tarde até a noite. Ela comentou que com o início das aulas é comum o aumento de atendimento na unidade.

Mesmo com o grande fluxo de demanda, a secretária afirmou que não há falta de medicação para as crianças e que todos que chegam no PAzinho são atendidas, porém que cada caso é analisado conforme a gravidade, na hora que é feita da triagem.

Izalba Albuquerque destacou que Rondonópolis conta com cerca de 90% de cobertura com unidades de saúde e por isso pediu a colaboração dos pais para que procurem os PSFs nos bairros para aquelas crianças com casos mais leves.