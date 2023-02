Saúde reforça que pais podem buscar cuidados para os filhos em diversas UBSs da cidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) registrou nesta quinta-feira (23) um aumento na procura pelo Pronto Atendimento (PA) Infantil de quase 80% a mais em relação à média diária. Dessa forma, os atendimentos saltaram de, aproximadamente, 180 consultas por dia para 321, ou seja, 141 atendimentos além dos que ocorrem costumeiramente.

Ao observar que esse cenário tem se repetido com frequência, a Pasta decidiu ampliar o quadro de profissionais do PAzinho, como também é conhecido o PA Infantil, colocando mais um médico de plantão em cada período para atuarem no local a fim de assegurar que a demanda seja toda satisfeita, não ficando nenhuma criança sem ser avaliada e receber os cuidados que sua saúde requer.

Apesar da SMS garantir assistência médica a todos os menores que procuram o PA Infantil, ela lembra os pais de que existem, espalhadas pela cidade, cerca de 52 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) às quais eles podem recorrer quando seus filhos apresentarem qualquer queixa ou dor e que devem deixar para se dirigirem ao PAzinho em casos de sintomas mais graves.

As UBSs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. As unidades de saúde da Vila Rica, Cidade de Deus, Vila Olinda e Policlínica Itamaraty contam ainda com o 3º turno de segunda a sexta-feira, das 18h a 00h.