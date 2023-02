Secretaria Municipal de Esporte e Lazer promove “Aulão de Dança” na praça da Vila Operária

Com a temática de Carnaval, acontece no próximo dia 25, das 16h às 18h, na Praça da Vila Operária, mais um “Aulão de Dança” promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SECEL). O evento é aberto para toda a família. A Praça da Vila Operária teve sua revitalização entregue este mês pela Prefeitura de Rondonópolis.

“Vamos aproveitar o clima da folia de momo e realizar um “Aulão de Dança”, com o tema de carnaval, objetivando promover lazer e diversão, além de proporcionar saúde e bem-estar às famílias rondonopolitanas”, disse a gerente do departamento de Administração e Infraestrutura da Secretaria de Esportes, Daiane Santana.

Realizado em parceira com o projeto Dance Mais, este será o segundo “Aulão de Dança” promovido pela pasta, visando levar interatividade, descontração e atividades físicas para os espaços públicos da cidade. Com isso, promover o bem-estar físico e emocional das pessoas. O primeiro evento aconteceu no final do mês passado, no Ginásio Marechal Rondon.

A proposta da secretária de Esportes, Ione Rodrigues é levar o evento, em parceria com o projeto Dance Mais, que conta com diversos instrutores, para todos cantos da cidade.

“Como a Prefeitura reformou e construiu novas praças por toda a cidade, a ideia da secretaria é realizar esse evento de atividades rítmicas em outros locais, para que um maior número de pessoas ocupem estes espaços públicos e possam se beneficiar do projeto”, comentou Dayane.

O projeto Dance Mais reúne diversos instrutores de dança, que há alguns anos começaram a realizar os famosos aulões de zumba de forma voluntária nos mais diversos bairros da cidade. Com a pandemia o projeto foi interrompido e, agora, com esta parceria com Secel, promete voltar com a força total.