Sem mal entendido

Recentemente, recomendei a um amigo o filme “A Chegada”, com direção de Denis Villeneuve e um elenco de dar inveja: Forest Whitaker (impecável), Jeremy Renner (magnífico) e Amy Adams (em sua melhor atuação, de longe!). Ela interpreta o papel de uma linguista famosa que é chamada para tentar se comunicar com seres alienígenas que acabaram de chegar à Terra.

“Os ET’s chegam e o povo chama uma linguista!”, pensei com os meus botões. Para mim, seria mais razoável terem convocado um físico nuclear, um astrofísico, um PhD na Teoria da Relatividade, para discutir com os marcianos (não, eles não são de Marte na trama) a teoria da ponte de Einstein-Rosen, o buraco negro, a finitude do universo, os planetas habitáveis para seres humanos fora do sistema solar. Meu amigo, chamaria o “The Rock”. Nada disso! Alguém que pudesse se comunicar com os bichos (e são bichos mesmo – tá bom, não vou mais dar spoiler) foi chamado.

É que, vamos combinar, sem comunicação, nada se pode aprender deles, nem lhes ensinar alguma coisa, se é que nosso conhecimento é necessário para alguém que atravessa a galáxia a velocidade próxima à da luz. Tudo começa na comunicação. Na palavra. No gesto. No aceno. Na vestimenta. Na mesura. Na careta. No filme, dá trabalho para a personagem de Adams ensinar palavras para os “aliens”, mas ela consegue! Eles são espertos! Mas, transformar em palavras os sons e imagens que eles inscrevem na tela dá um trabalho… E, em dado momento, uma palavra mal compreendida quase desencadeia uma guerra! (tá bom, chega de spoiler!).

O mal entendido é mãe da maioria dos conflitos pessoais. A interpretação equivocada de uma fala ou silêncio pode desencadear reações violentas, pondo a perder relacionamentos longevos. Sei que não somos responsáveis pelo que as pessoas falam, mas o somos pelo que entendemos de suas falas. Um bom intérprete identificará um livro todo só em um olhar. É claro que nossos “filtros emocionais” não nos permitem entender exatamente o conteúdo de uma mensagem que nos chega. Por vezes, realizamos a leitura de uma situação com um conceito já definido sobre aquilo. É o tal do preconceito.

Tomara que sejamos mais cuidadosos ao interpretar os sinais que as pessoas emitem em nossa direção. Se evitarmos mal entendidos, evitaremos muita confusão pelo caminho.