Senac abre 170 vagas para cursos profissionalizantes em Sinop

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Mato Grosso (Senac-MT) está com inscrições para 170 vagas em cursos profissionalizantes nas áreas de recursos humanos, gestão, liderança e tecnologia da informação, em Sinop.

São capacitações de curta duração, como ‘Liderança e Motivação de Equipes’ e ‘Oratória: falar em público’ que têm carga horária de 16 a 20 horas e duração de, em média, duas semanas de aula, até formações de 40 a 160 horas, como ‘Qualidade no Atendimento’, Power BI, Excel, Informática e ‘Assistente de Recursos Humanos’, cujos períodos de formação variam de três a 10 semanas.

O diretor regional do Senac-MT, Edson Dahmer, destaca que estes são os primeiros cursos ofertadas pela unidade inaugurada no início deste mês, cujas instalações possuem 687m², divididos em diversos espaços, com capacidade para atender mais de 440 alunos por dia.

“Inauguramos o Centro de Educação Profissional do Senac, em Sinop, no dia 8 de fevereiro para garantir educação profissional de qualidade para toda população da região norte mato-grossense. Com uma estrutura moderna, a unidade está pronta para qualificar profissionalmente mão de obra para o comércio de bens serviços e turismo”, celebra o dirigente.

As inscrições podem ser feitas diretamente na unidade, localizada na avenida das Sibipirunas, nº 3.662, no Setor Comercial, pelo site www.mt.senac.br ou pela Central de Relacionamento, via WhatsApp (65) 9 9917-6023, das 7h20 às 20h.

Para efetivar a matrícula é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, comprovantes de endereço e de escolaridade. Menores devem estar acompanhados de um responsável legal.

Confira abaixo a relação de cursos com inscrições abertas

Oratória: falar em público

16 vagas

Carga horária: 16 horas-aula

Idade maior ou igual a 16 anos. / Ensino Fundamental Incompleto

Liderança e Motivação de Equipes

30 vagas

Carga horária: 20 horas-aula

Ensino Médio Completo / Idade mínima: 18 anos

Qualidade no atendimento

30 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Idade mínima: 15 anos / Ensino Fundamental Completo

Business Intelligence com Power BI

16 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Idade mínima: 15 anos / Ensino Médio Cursando

Informática Básica – Windows, Word, Excel, Power Point e Internet

16 vagas

Carga horária: 80 horas-aula

Idade mínima: 14 anos / Ensino Fundamental Incompleto

Assistente de Recursos Humanos

30 vagas

Carga horária: 160 horas-aula

Idade maior ou igual a 15 anos. / Ensino Médio incompleto

Excel Avançado

16 vagas

Carga horária: 40 horas-aula

Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) incompleto. / Idade mínima: 14 anos

Informática Básica Teens

16 vagas

Carga horária: 65 horas-aula

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) completo / Idade mínima: 10 anos