Senado e Prefeitura | Parcerias vão reduzir déficit habitacional em Rondonópolis

O prefeito José Carlos do Pátio, o senador Wellington Fagundes e o presidente do Sanear, Paulo José Correia, realizaram nesta quinta-feira (16) uma vistoria no residencial Celina Bezerra e anunciaram esforços conjuntos para a liberação de novos projetos habitacionais em Rondonópolis. Durante a visita eles cumprimentaram trabalhadores e conversaram com a imprensa sobre medidas para atender milhares de famílias que aguardam por moradias no município.

O senador Wellington Fagundes destacou os esforços da Prefeitura para a retomada das obras do residencial e reafirmou a disposição de atuar conjuntamente para ampliar os investimentos na cidade. “Queremos trabalhar juntos, sem olhar cor partidária”, afirmou.

“Muda governo, mas acima de tudo temos de olhar o interesse da população. Todos são brasileiros”, disse o senador, acrescentando que Rondonópolis também será contemplada no projeto do Governo do Estado visando a construção 50 mil casas nos próximos anos.

Paulo José e o prefeito José Carlos do Pátio explicaram que estão finalizando os preparativos para a entrega dos 1.440 apartamentos da primeira etapa do residencial Celina Bezerra. Conforme eles, o Governo Federal já sinalizou positivamente sobre a conclusão da segunda parte do residencial e está avaliando outros projetos encaminhados pela Prefeitura.

Entre os projetos considerados prioritários estão os que preveem a liberação de recursos para a construção de moradias nos residenciais Maria Amélia, Lúcia Maggi, Padre Miguel, Alfredo de Castro e Altamirando Muniz.

“Com estes projetos teremos mais de cinco mil residências para atender as famílias que sonham com a casa própria”, disse o prefeito José Carlos do Pátio.

O prefeito também destacou o empenho de Paulo José, que era Secretário de Habitação na época em que o residencial Celina Bezerra foi lançado e hoje ajuda a coordenar as ações visando reduzir o déficit habitacional no município.

Além de articular as reuniões para as novas parcerias, Paulo José tem orientado o Sanear a agilizar o atendimento das demandas relacionadas aos serviços de água, esgoto e coleta de lixo.

“Nosso objetivo é assegurar a realização do sonho da casa própria, garantindo que todos tenham também acesso a esses serviços que são fundamentais para a qualidade de vida. Acho que esta união de forças faz toda a diferença, pois Rondonópolis não pode parar”, concluiu Paulo José.