Senador Marcos do Val apresenta laudo de sanidade mental

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) divulgou um atestado de sanidade mental nesta quarta-feira (8). O laudo, assinado pelo psiquiatra forense do Senado Bruno Andrade Jess, informa que o senador “encontra-se apto, do ponto de vista de saúde, para o exercício do cargo”. A avaliação consta como realizada nesta terça-feira (7).

“Está circulando que irei tirar licença por questões de saúde ou por motivos pessoais. Comunico a todos que isso não procede e que seguirei trabalhando normalmente”, acrescentou Marcos do Val, em nota.

O senador é investigado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o parlamentar apresentar diferentes versões sobre um suposto plano de golpe de Estado que envolvia gravar conversas com o próprio magistrado.

O senador fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais em que disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o coagiu a participar de um golpe de Estado. Depois, Do Val mudou a versão sobre Bolsonaro e disse que a ideia partiu do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

Segundo Do Val, ele participou de um encontro com Bolsonaro e Silveira, no fim do ano passado, no qual o ex-deputado tentou convencê-lo a marcar uma reunião com Moraes para forçá-lo a reconhecer que desrespeitou a Constituição no processo eleitoral de 2022. Segundo o plano de Silveira, Do Val gravaria a conversa que teria com Moraes sem que o ministro percebesse.

O senador prestou depoimento à Polícia Federal e, de acordo com Moraes, apresentou outra versão da história. Com isso, o ministro determinou a abertura de um inquérito que envolve o parlamentar para apurar o que de fato ocorreu.