Simony fala sobre insegurança após raspar cabelo durante tratamento de câncer

Simony, de 46 anos, usou as redes sociais na noite desta terça-feira (31) para agradecer aos fãs o apoio que recebeu durante o tratamento do câncer de intestino. Ela passou por sessões de quimioterapia e radioterapia e raspou o cabelo durante o processo, que se encerrou no mês passado.

A cantora, que agora está com os fios curtos e platinados, disse que a mudança de visual a deixou insegura. Porém, o carinho das pessoas levantou sua autoestima.

“Eu sou muito grata por tudo que eu leio que vocês escrevem. Como vocês me dão amor, me colocam para cima, dizem que eu tô bonita. Isso é tão maravilhoso. Porque a gente é insegura, né? A mulher é insegura, ainda mais quando ela passa por um tratamento onde o cabelo era enorme e agora ela está de cabelo curtinho”, começou ela.

“Vocês só me fortalecem, e isso é tão bom, porque me faz fortalecer outras mulheres que também precisam. A gente é uma corrente de luz, e essa corrente a gente vai passando. Gratidão. De verdade, eu não estou dando nada. Estou apenas recebendo cada vez mais. Acho que Deus me deu uma missão mesmo de elevar a autoestima das mulheres que passam por isso”, acrescentou.

Simony revelou em agosto do ano passado o diagnóstico de câncer no intestino e compartilhou detalhes do tratamento com os fãs por meio das redes sociais. Agora, ela está em fase de remissão, quadro em que os sinais e sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes.

A artista vai passar por um exame de pet scan em março, para monitorar se não há mais resquícios da doença. Se ela ficar em remissão completa por cinco anos ou mais, poderá ser considerada curada.