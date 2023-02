Sine disponibiliza mais de 1,9 mil vagas de emprego nesta semana

O Sistema Nacional de Emprego de Mato Grosso (Sine-MT), vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), disponibiliza 1.950 novas oportunidades de empregos para profissionais que queiram ingressar no mercado de trabalho. Os interessados devem procurar a unidade mais próxima, dentre os 33 postos do Sine instalados em 30 municípios do Estado, com os documentos pessoais e o comprovante de residência.

Em Cuiabá e Várzea Grande, para o público em geral, são 115 oportunidades de emprego nas áreas de: motorista entregador, auxiliar de linha de produção, camareira de hotel, vigia, estoquista, pedreiro, dentre outros. Já para as Pessoas com Deficiência (PCDs) estão disponíveis 66 vagas entre auxiliar administrativo, coletor de lixo, auxiliar de almoxarifado, operador de tráfego, dentre outros.

Sapezal e Sinop são municípios que se destacam ofertando 384 e 230 oportunidades, respectivamente. Outras vagas são para as cidades de: Água Boa (67); Alta Floresta (11); Alto Araguaia (05); Alto Taquari (10); Aripuanã (05); Barra do Garças (26); Brasnorte (01); Cáceres (09); Campo Novo do Parecis (69); Campo Verde (145); Canarana (28); Colíder (63); Confresa (01); Diamantino (52); Guarantã do Norte (33); Juara (05); Lucas do Rio Verde (77); Pontes e Lacerda (35); Primavera do Leste (201); Rondonópolis (129); Sapezal (384); Sinop (230); Sorriso (137); Tangará da Serra (46).

O trabalhador também pode verificar as vagas ofertadas acessando o portal http://empregabrasil.mte.gov.br/

Atendimento

Os interessados devem procurar a unidade do SINE mais próxima de sua residência, com os documentos pessoais. Estas oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento e sem nenhum aviso prévio.

Além do trabalho de intermediação da mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro desemprego, atendimento orientado sobre a emissão da Carteira de Trabalho Digital e Previdência Social.