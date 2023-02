Sofrendo com dores de estômago? Saiba qual pode ser a causa do problema

Você certamente deve ter sentido uma sensação de queimação e dor no estômago pelo menos uma vez na vida. Afinal, todos nós já passamos por isso. Normalmente, acreditamos que nossos maus hábitos alimentares podem ser o motivo. No entanto, este não é o único fator. Pode haver muitas causas de dor de estômago. Por exemplo, indigestão, gases ou inchaço podem dificultar a limpeza adequada do intestino, resultando em dor de estômago. Nesta situação, é melhor descobrir a causa raiz para corrigir esse problema.

Confira, abaixo, alguns dos culpados por este problema:

Úlceras

É basicamente uma ferida no revestimento do estômago, que geralmente ocorre devido à rápida redução do muco protetor em sua camada interna. Infecção bacteriana ou uso prolongado de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) podem causar sua ocorrência. As úlceras são tratáveis ​​com medicamentos, mas retardar os sintomas dolorosos pode resultar em gravidade. Evitar essa dor pode levar a episódios frequentes de vômito, inchaço, azia, fezes escuras, etc. Para evitar problemas, fique longe de bebidas ácidas, álcool, fast food, comida picante e concentre-se em uma alimentação saudável e em beber água.

Constipação

A constipação é quando a evacuação é incompleta e os movimentos intestinais são menos frequentes. Geralmente ocorre devido a padrões alimentares pouco saudáveis ​​e desidratação, o problema da constipação é prevalente nos dias de hoje. Quando os movimentos intestinais são difíceis, a pessoa experimenta fezes dolorosas ou dificuldade em defecar, podendo causar desconfortos estomacais.

Diarréia

Diarréia significa movimentos soltos e aquosos, causados ​​por infecções bacterianas ou virais, levando à desidratação. Ao contrário da constipação, evacuações frequentes resultam em diarreia, mas isso também é muito comum e pode ser tratado. Para prevenir sua ocorrência mantenha-se hidratado, aumente a ingestão de frutas, água e fibras, e tenha cuidado redobrado com a alimentação.

Pedras na vesícula

Os cálculos biliares são bolas semelhantes a grãos ou pequenas que crescem devido ao endurecimento do material biliar na vesícula biliar, causando dor. Muitas pessoas com cálculos biliares não diagnosticados podem piorar o quadro ao não procurar tratamento, podendo ainda causar infecção e complicações como icterícia e pancreatite.

Hepatite aguda

A hepatite aguda é uma infecção do fígado. É causada por infecções como os vírus A, B, C e E. Enquanto as hepatites A e E se espalham devido à água, alimentos ou ambientes contaminados, as hepatites B, C e D se espalham pelo sangue e pelo contato sexual. Infecções crônicas podem danificar o fígado ou causar cirrose hepática. Para medidas preventivas, as vacinas estão disponíveis.