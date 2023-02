Suas unhas estão ficando amarelas? Aqui estão 5 dicas para resolver isso

Vários sinais relacionados à saúde podem ser encontrados no estado de suas unhas. Portanto, em vez de ficar chateado por ter unhas finas ou quebradiças, tente identificar a raiz do problema. Já no caso das unhas amarelas, isso não é necessariamente uma indicação de que algo está errado, podendo ser alguma mancha de esmalte ou mesmo sujeira.

Para resolver esse problema, confira as dicas abaixo:

Alguns produtos simples podem te ajudar

Você pode criar sua própria solução de clareamento para unhas usando bicarbonato de sódio, peróxido de hidrogênio e pasta de dentes. Estes são todos suaves em sua pele, então não haverá efeitos colaterais negativos.

Absorção de zinco e biotina em sua dieta

Você pode consumir suplementos ou aumentar o consumo de alimentos ricos em zinco e biotina, o que ajudará a deixar suas unhas brilhantes e fortes.

Água com limão

Esprema um limão inteiro em uma tigela e adicione um pouco de água fria. Agora, mergulhe os dedos nele e deixe-os de molho entre dois a três minutos. Depois, lave bem as mãos. Suas unhas vão brilhar e as manchas serão removidas usando este método. O suco de limão não deve ser aplicado diretamente nas unhas. Isso pode prejudicar sua pele.

Use vitamina E

Pílulas de vitamina E podem ser usadas para tratar unhas amareladas, assim como os suplementos orais de vitamina E, junto com medicamentos antifúngicos. Você também pode experimentar loções tópicas de vitamina E e observar um resultado benéfico. Além de tudo, você também pode usar óleo de rícino ou óleo de amêndoas.

Mantenha a higiene das unhas

Uma vez por semana, massageie os dedos dos pés e das mãos com azeite de oliva para mantê-los saudáveis ​​e brilhantes. Além disso, apare as unhas regularmente, passe uma base fortalecedora antes da camada de esmalte e lave bem as mãos.