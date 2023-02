Suspeito de furtar casa paroquial é preso em flagrante pela Polícia Civil

A Delegacia de Polícia Civil de Nova Canaã do Norte prendeu em flagrante nesta quarta-feira (01.02) um suspeito de furtar a casa paroquial do município.

O crime teria acontecido na madrugada desta quarta-feira, mas só foi percebido pela manhã, quando os responsáveis pela casa paroquial chegaram ao local.

As vítimas entraram em contato com a Delegacia da Polícia Civil que, imediatamente, iniciou as diligências para identificar e prender o suspeito.

Após diligências os policiais conseguiram localizar e prender o suspeito em flagrante, em um hotel da cidade. Com ele foram encontrados objetos e dinheiro levados da casa paroquial, entre eles R$ 30 mil em cheques de terceiros.

O autor do furto, de 29 anos, foi conduzido à Delegacia de Nova Canaã e autuado em flagrante, contra ele foi cumprido também um mandado de prisão, oriundo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta pelos crimes de homicídio lesão corporal.