Suspeito de matar a ex-mulher na frente da filha se entrega à polícia

Paulo Roberto Moreira, suspeito de matar a ex-companheira com um tiro na cabeça, se entregou à polícia na madrugada desta segunda-feira (6). Segundo familiares de Izabel Guimarães, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Já a defesa de Paulo nega a versão e diz que Izabel era quem não aceitava a separação. O crime ocorreu em Ceilândia (DF), no sábado (4).

Paulo chegou à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Ceilândia acompanhado dos advogados e de familiares. Parentes de Izabel também foram à delegacia para protestar contra o assassinato.

De acordo com a ocorrência, Paulo atirou na cabeça de Izabel na frente da filha do casal, de 10 anos. Eles tinham discutido momentos antes do crime. A vítima chegou a ser socorrida e levada de helicóptero ao Hospital de Base, mas não resistiu ao ferimento.

Depois de matar ex, Paulo confessou o crime a amigos em um grupo de WhatsApp. Na mensagem, ele diz que Izabel fez uma operação bancária e retirou um dinheiro que ele queria de volta. Ele também justificou que “não pensou no que estava fazendo” ao atirar na ex-companheira.

“A Bel me deixou louco. Ela bloqueou, pegou todo o meu dinheiro da conta. E aí ela ficava rindo, falando que eu ia passar vergonha. Eu cheguei lá nela e falei ‘desbloqueia a conta, Bel, manda pra minha conta de volta’. Ela falou que não ia voltar. Eu não pensei. Eu matei o amor da minha vida”, afirmou Paulo a amigos ainda durante a tarde, após o crime.

Segundo familiares, o casal estava separado e ele já teria feito ameaças à mulher. Nas redes sociais, ele exibe fotos usando armas. A Polícia Militar apreendeu a arma que teria sido usada no crime e o carro do suspeito, um Ford Fusion preto.

O velório e enterro de Izabel Guimarães está marcado para ocorrer nesta segunda-feira (6), a partir das 14h30 no cemitério Campo da Esperança de Taguatinga.

Feminicídios em 2023

Este é o quinto caso de feminicídio no Distrito Federal este ano. O primeiro assassinato aconteceu no réveillon, em 1º de janeiro, em Ceilândia. Fernanda Letícia da Silva, 27 anos, foi asfixiada pelo namorado Maxwel Lucas Rômulo Pereira de Oliveira, de 32 anos. O motivo do crime teria sido uma briga que começou porque Fernanda queria sair para comemorar a virada do ano.

No dia seguinte, André Muniz, 52 anos, enforcou a companheira, Mirian Alves Nunes, 26 anos, com um fio de varal. O crime também aconteceu em Ceilândia. Mirian deixou uma filha de 8 anos, outra de 6 e uma recém-nascida de 1 mês.

Em 17 de janeiro, no Park Way, João Inácio dos Santos, 54 anos, atirou na ex-companheira, Jeane Sena da Cunha Santos, 42 anos, e se matou em seguida. E no quarto caso, Wellington Rodriguez Ferreira assassinou Giovana Camilly, de 20 anos, com um tiro no rosto em 18 de janeiro.