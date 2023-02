Suspeito de participar de tortura que cortou língua de jovem aponta ‘cemitério de facção’

Um corpo em avançado estado de decomposição foi localizado com as mãos amarradas e com vários golpes de perfurações aparentando ser de facadas pelo corpo. O caso foi descoberto na noite de terça-feira (31), em Tangará da Serra-MT.

A vítima trata- se de um homem ainda não identificado. O corpo foi localizado em uma região de mata no bairro Jardim dos Ypês, em uma cova rasa que pode ser um local específico de ‘cemitério de facção’.

A Polícia Civil teve o conhecimento desse corpo em estado decomposição após um adolescente, que é suspeito de ter participado de um crime de tortura onde uma jovem de 15 anos teve a língua cruelmente cortada na frente da própria mãe e ser recapturado pela equipe da Força Tática.

O adolescente fugiu do fórum enquanto aguardava uma audiência, no último dia 19. Ele estava escondido em um bairro da cidade e foi apreendido com porções de drogas.

Em depoimento, o suspeito não relatou quem participou e qual motivo teria causado a execução dessa vítima, mas afirmou que havia um corpo em uma cova rasa em região de mata. Diante das circunstâncias, a PC foi até ao local e constatou a veracidade dos fatos.

A Polícia não encontrou vestígios de outros corpos até o momento, mas cogita uma possibilidade do local ser um cemitério de práticas de facção criminosa.

O caso continua sob investigação.