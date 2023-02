Terra, fogo, ar e água: os quatro elementos vistos nas paisagens do Brasil

Ah, o Brasil… o Brasil tem natureza diversa e agrada todos os tipos de turistas apaixonados pelas belezas da fauna e flora. E essa riqueza remonta de períodos muito antigos, trazendo quatro elementos importantes e essenciais à vida humana: terra, fogo, ar e água.

Conhecidos como elementos da natureza, esses recursos dão vida e destacam as paisagens do Brasil, colocando o país na lista de principais destinos turísticos do mundo no quesito natureza. Pensando nisso, a Agência de Notícias do Turismo separou alguns destinos nacionais que são marcados pelas belezas desses quatro elementos:

TERRA

Começando pelo chão que a gente pisa, a terra é um dos elementos que dá vida às belezas das florestas, serras e chapadões brasileiros. Se você quer ter mais contato com o solo, a dica é conhecer destinos verdes ou que adentram o Brasil Rural para ter contato direto com propriedades que vivem do cultivo e recebem turistas. Nos roteiros incluídos nesta iniciativa do MTur, o turista vai conhecer áreas no interior do país que abrem as portas para os turistas e oferecem o que há de melhor na cultura, gastronomia e conhecimento a respeito da agricultura familiar.

Florestas

Visitar as matas é percorrer as riquezas da nossa terra. Um exemplo está na região Norte, compreendida pelos estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Tocantins, Pará e Roraima. Isso sem falar na nossa famosa Floresta Amazônica, que tem 60% de seu território localizado no Brasil. Com uma diversidade de fauna e flora, a floresta oferece atrativos que levam à uma verdadeira e profunda imersão. As florestas também são importantes espaços para a prática de esportes radicais que impulsionam o contato com o solo, como andar de bicicleta, fazer uma trilha e escalar rochas também são atividades que fazem estar perto do elemento.

Chapadões

O Brasil também está repleto de Chapadas que podem ser visitadas pelos turistas, proporcionando contato com uma natureza de tirar o fôlego. São elas: Chapada dos Veadeiros (GO), Diamantina (BA), das Mesas (MA), dos Guimarães (MT), Chapada do Araripe (CE), dos Parecis (MT) e Chapada do Guarani (SP).

ÁGUA

A água é um elemento essencial à vida, trazendo ainda diversão e descanso. Por isso, mergulhar nas águas do Brasil é adentrar um mundo repleto de vida animal e vegetal e de renovação das energias. A imersão em rios, lagos e mares cristalinos vai trazer um contato extremo com o elemento água. Visitar locais como Bonito (MS), Fernando de Noronha (PE), Arraial do Cabo (RJ), Cavalcante (GO) e Nobres (MT) são alguns exemplos de destinos que trarão contato com águas e que permitirão enxergar de pertinho as belezas de um universo de profundezas.

Nossa país ainda oferece um contato relaxante com o elemento, a sugestão é buscar águas quentinhas e termais nos destinos Caldas Novas (GO), Mossoró (RS), Poços de Caldas (MG), Olímpia (SP), Foz do Iguaçu (PR). Bem-estar, relaxamento e redução de dores estão entre os benefícios desse contato.

Rios do Brasil

A beleza e diversidade das águas são tão grandes que o Ministério do Turismo divulgou recentemente uma série que trata dos rios do Brasil. O elemento água é amplamente encontrado e pode ser contemplado nesses gigantes do país, como o Rio São Francisco — que passa por cinco estados: Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Além disso, esportes como natação, rafting, surfe, mergulho e canoagem são atividades que fazem com que o turista apaixonado pelas águas do Brasil esteja ainda mais imerso nos destinos molhados.

FOGO

O calor do fogo vai aquecer aqueles que não perdem a temporada de sol para aproveitar os destinos nacionais. Seja no clima quente das praias do Nordeste ou em meio à uma fogueira, acampando nas montanhas do Sul, o viajante que ama o calor do fogo pode aproveitar o elemento em vários lugares.

Sol e mar – Se você que ter contato com o elemento fogo por meio da misturinha perfeita chamada sol e mar, alguns dos lugares a serem visitados são o Rio de Janeiro (RJ) São Miguel dos Milagres (AL), Porto de Galinhas (PE) e Florianópolis (SC), Salvador (BA) e João Pessoa (PB).

Pôr do Sol

Se a sua “praia” é apreciar um belo pôr do sol, seus destinos são Jericoacoara (CE), Jalapão (TO), Porto Alegre (RS) e Brasília (DF), onde será possível aplaudir de pé a beleza do astro rei.

AR

A brisa dos ventos está presente em diversas regiões do Brasil e o ar é um elemento aliado para quem ama fazer turismo e observar as belezas trazidas por ele, como o voo das aves, o balanço da copa das árvores, o movimento da areia ou aquela brisa que balança os cabelos em meio a uma paisagem paradisíaca.

Observar a vida

Para quem gosta de apreciar as belezas da natureza, a dica é praticar observação de aves (birdwatching, em inglês) e verificar, de perto, a beleza desses animais em destinos como Pantanal (MS/MT), Floresta Nacional de Carajás (PA), Teresópolis (RJ) ou Parque Nacional da Serra da Capivara (PI).

Curtir a brisa

Se você quiser mesmo é curtir a brisa e ver as nuances produzidas pelo vento o destino é certo: Parques Nacionais dos Lençóis Maranhenses (MA). A alternância perfeita entre ventos e chuvas proporciona uma verdadeira beleza de dunas e lagoas no parque. Caminhar sobre as areias brancas e se refrescar em lagoas também estão inclusos no passeio.

Olhar a vida de cima

Com a ajuda do vento, o turista vai poder olhar lá de cima as belezas do Brasil. As alturas praticadas por meio do balonismo em Boituva (SP), Torres (RS), Capitólio (MG), ou Praia Grande (SC) vão mostrar a força dos ventos para o turismo nacional.