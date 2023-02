Thiago Silva reforça a necessidade do plantão 24h na Delegacia da Mulher de Rondonópolis

Com o aumento de casos de feminicídios, em Rondonópolis, no ano de 2022, em relação aos dois anos anteriores, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) apresentou indicação ao Governo de Mato Grosso, nesta última quarta-feira (8), em sessão plenária na Assembleia Legislativa, reforçando a necessidade da implantação do plantão 24 horas na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM) do município.

“Na verdade, eu defendo o atendimento 24 horas para vítimas de violência doméstica em todos os polos regionais de Mato Grosso. As mulheres têm que estar protegidas, pois esse tipo de crime ocorre aos finais de semana e após meia-noite. Com a estatística em Rondonópolis, precisamos – de forma urgente – contar com uma assistência ao público a qualquer hora do dia, na Delegacia da Mulher – como é o caso de Cuiabá”, explica o parlamentar que é autor da Lei de n. º 11.061/2019 que cria a Delegacia da Mulher 24 horas em Mato Grosso.

Ele frisa que muitas vítimas acabam indo para uma unidade de saúde após uma agressão física e, quando o fato ocorre nos finais de semana, acabam desistindo de fazer o boletim de ocorrência contra o agressor quando a instituição policial entra em funcionamento de segunda a sexta-feira. “Temos que ficar atentos que da violência doméstica desencadeia o feminicídio por parte de companheiros e ex-companheiros das vítimas. E temos que continuar essa luta e combater essa problemática social”, posicionou Thiago.

Estatística – De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp), em 2020 e 2021, foram registrados – em cada ano – três casos de feminicídio em Rondonópolis. Já, em 2022, dobrou os registros, com seis ocorrências no município.

Em Mato Grosso, em setembro de 2020, foi implantada a primeira Delegacia da Mulher 24 horas, liderada pela nossa primeira-dama Virginia Mendes.