Tio que abusou sexualmente de duas adolescentes é preso com grande quantidade de camisinha e armas

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, no norte do estado, um homem de 53 anos pelo crime de estupro contra duas sobrinhas dele. Os crimes foram registrados em Nova Bandeirantes e nesta quinta-feira (16.02), a Delegacia do Município fez a prisão do investigado, que estava se preparando para fugir para o estado do Pará.

De acordo com a delegada Paula Barbosa, o criminoso abusou sexualmente contra as adolescentes de 14 e 15 anos. “Os abusos começaram quando as meninas ainda tinham 13 anos de idade, mas, só descobertos agora”, explicou a delegada.

Após a escuta especializada das menores e o laudo de constatação de violência sexual, Delegacia de Nova Bandeirantes representou pela prisão preventiva do investigado, que foi preso na zona rural do município.

A investigação apurou que além de cometer os abusos contra as vítimas, o criminoso ainda ameaçava matá-las, caso contassem para alguém sobre o que ocorria.

Na residência do investigado, a equipe policial apreendeu dezenas de preservativos masculinos e duas armas de fogo. Pelo armamento, ele foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.

Após os procedimentos na Delegacia de Nova Bandeirantes, o criminoso será encaminhado para a unidade prisional de Alta Floresta. A ação contou com apoio da PM de Nova Bandeirantes.