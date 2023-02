Top 10 filmes para assistir na Netflix esta semana

Agora que o Carnaval passou, nada melhor do que poder descansar o corpo acompanhado de um bom filme, não é mesmo? Seja com os amigos, crushs ou sozinho, preparar uma pipoca e sentar no sofá para ver um filminho parece sempre uma ótima ideia.

Pensando nisso, compartilho com vocês 10 títulos que estão em alta na Netflix essa semana:

Vingança Solitária

Brenner Baker, uma militar da Divisão de Patrulheiros do Exército Americano, e o marido Dillon decidem acampar em uma floresta do Alabama. Durante uma caminhada, eles descobrem um esconderijo de um cartel do narcotráfico e são atacados.

Excluídos

Neve é uma mulher negra que leva uma vida idílica nos subúrbios com sua família amorosa. Ela é casada com Ian, um homem branco com quem tem dois filhos, Mary e Sebastian. Trabalhando como diretora assistente de uma escola particular, tudo corria bem para ela até que um casal de negros começa a aparecer inesperadamente em momentos estranhos, fazendo com que a própria Neve passe a duvidar de sua sanidade. Ao pedir ajuda, a família se recusa a acreditar nas suas visões, até que as coisas começam a se revelar e sair de controle.

Na Sua Casa ou Na Minha?

Os melhores amigos e totalmente opostos Debbie e Peter trocam de casa por uma semana, dando a eles um novo olhar sobre a vida um do outro que pode abrir a porta para o amor.

Na Palma da Mão

A vida de uma mulher vira de cabeça para baixo quando um homem perigoso encontra um celular perdido e começa a seguir tudo o que ela faz.

Tropa de Elite

Nascimento, capitão da Tropa de Elite do Rio de Janeiro, é designado para chefiar uma das equipes que tem como missão apaziguar o Morro do Turano. Ele precisa cumprir as ordens enquanto procura por um substituto para ficar em seu lugar. Em meio a um tiroteio, Nascimento e sua equipe resgatam Neto e Matias, dois aspirantes a oficiais da PM. Ansiosos para entrar em ação e impressionados com a eficiência de seus salvadores, os dois se candidatam ao curso de formação da Tropa de Elite.

Jurassic World

O Parque dos Dinossauros está aberto para visitação, e o público tem a chance de ver de perto as mais diversas espécies. Porém, um desses animais, resultado de experiência genética, desenvolve alta inteligência e se torna uma ameaça para todos.

Lobisomem – A Besta entre Nós

O jovem Daniel convence um experiente time de caçadores de lobisomens a deixar que ele participe da busca pelo monstro que aterrorizou a cidade. Vendo os moradores serem atacados um a um, ele nota que o perigo pode estar mais perto do que imaginava.

Amor Outra Vez

Monika alcança o sucesso e se torna a apresentadora de um programa de TV. Seu parceiro de trabalho é o sedutor Rafael, o que causa um grande desgaste em sua relação com Enzo.

Jurassic Park

Os paleontólogos Alan Grant, Ellie Sattler e o matemático Ian Malcolm fazem parte de um seleto grupo escolhido para visitar uma ilha habitada por dinossauros criados a partir de DNA pré-histórico. O idealizador do projeto e bilionário John Hammond garante a todos que a instalação é completamente segura. Mas após uma queda de energia, os visitantes descobrem, aos poucos, que vários predadores ferozes estão soltos e à caça.

Bloodshot

Bloodshot é um ex-soldado com poderes especiais: regeneração e capacidade de se metamorfosear. Assassinado ao lado da esposa, ele é ressuscitado e aprimorado com nanotecnologia, desenvolvendo tais habilidades.