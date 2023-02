Trabalhadores da Coder decidem se entram em estado de greve

Os quase 500 colaboradores da Coder- Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis estarão reunidos em assembleia geral, na próxima quarta-feira (23), às 16h, na sede da empresa pública.

O ato convocado pelo Sispmur irá deliberar com os trabalhadores condições de trabalho, falta de material, falta de EPIs e atraso de salário.

Os trabalhadores ainda receberão informações sobre ações judiciais e votarão se entram em estado de greve. “A Coder estava indo muito bem na administração do senhor Argemiro. Depois que começaram os boatos que ele estava saindo do cargo, começou a faltar tudo. Queremos conversar com nossos colegas e apurar se entidade é vítima de perseguição política, por parte do prefeito. O que sabemos é que está faltando tudo na Coder. O que causa estranheza é que até pouco tempo tinha de tudo por lá. Hoje até o salário dos pais e mães de família está atrasando. Se o poder público continuar tratando a Coder assim, o caminho é greve geral”, afirma Geane Lina Teles, presidente do Sispmur.