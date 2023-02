Troca de comando | Tenente-coronel Osório assume 5º BPM em Rondonópolis

A passagem de comando do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Rondonópolis aconteceu na manhã desta quinta-feira (9). O tenente-coronel Gleber Cândido deixa o comando do 5º BPM para assumir o 4º BPM, em Várzea Grande (MT). Agora quem está no comando do 5° BPM é o tenente-coronel Lauro Osório.

Durante a cerimônia da troca de comando, também aconteceu a entrega de equipamentos do programa do governo como viaturas, motocicletas, armamentos que farão a suplementação dos equipamentos nas unidades tanto de Rondonópolis como também de toda região do comando regional sul.

“Vamos dar continuidade ao programa guardião do sudeste que é um programa implementado pelo Comando Regional onde ele compreende desde a escola segura até o policiamento rural, visando essa integração junto a sociedade. Então a população pode ter certeza que o trabalho realizado pelo tenente-coronel Cândido vai ser dado continuidade e vamos procurar aprimorar aquilo que precisa ser aprimorado. A população conte com a Polícia Militar que nós estamos aqui para estar servindo a todos eles” pontua o novo comandante do 5° BPM é o tenente-coronel Osório.

“Ao longo de 10 anos nós fizemos o possível para a cidade de Rondonópolis e toda região sul. Nós agradecemos ao comando da PM por mais essa oportunidade que nos foi dada de assumir o comando do 4° Batalhão e nós só temos a agradecer a tropa do 5° Batalhão, a tropa da Força Tática, a tropa do 4° Comando Regional, a imprensa em geral que sempre

ajudou a distribuir as informações do nosso trabalho e estamos indo para mais essa nova missão. A gente conta com o apoio da população, eu peço que colaborem com o comando do tenente-coronel Osório que com certeza ele vai manter esse excelente padrão da PM aqui na cidade de Rondonópolis” finaliza o tenente-coronel Gleber Cândido.