Última semana para se inscrever no cursinho pré-vestibular gratuito

Estão abertas até o dia 28 de fevereiro as inscrições para o cursinho pré-vestibular Zumbi dos Palmares. Qualquer pessoa acima de 18 anos que concluiu ou esteja concluindo o ensino médio pode frequentar as aulas que preparam os candidatos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e também para as provas de vestibular.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, preenchendo o formulário disponível em l1nk.dev/cursinhozumbi. Após finalizar o processo na internet os candidatos devem confirmar a vaga durante a aula inaugural marcada para o dia 13 de março.

Esse ano, a Prefeitura garantiu 400 vagas gratuitas para os alunos se prepararem para o Enem e o vestibular sem pagar nada por isso. As aulas vão acontecer no período noturno, da 19 às 22 horas, somente na Escola Estadual Marechal Dutra.

Os alunos que se matricularem no cursinho vão receber uniforme e todo material didático será entregue de graça. Além disso, é oferecida alimentação para aquelas pessoas que saem do trabalho e vão direto assistir às aulas.

Mais informações podem ser obtidas no perfil do cursinho no Instagram @cursinhozumbidospalmares ou ainda pelo e-mail [email protected]