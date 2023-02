Um dia especial

Este é o ducentésimo texto que componho para a editoria. 200! Incrível como passa rápido. Comentava com as colegas de trabalho aqui que gostaria de escrever sobre algum assunto especial, para honrar a marca. Silêncio das meninas foi a resposta. A bem da verdade, elas têm mais o que fazer, com as reportagens todas que precisam compor para alimentar o AGORA MT e todo o Grupo Agora de comunicação.

Então, procurei na internet as páginas que registram as comemorações do dia. Nada! Neste 3 de fevereiro, celebra-se o dia de São Brás, o dia da Aviação de Asas Rotativas e o dia do Beisebol. Nada entendo de qualquer um dos três assuntos para sobre eles discorrer, o que me levou à perplexidade de notar que nada de especial tenho para escrever justamente no dia em que chego ao editorial de número 200. Foi então que percebi que, na verdade, todo dia é especial.

Cada um dos dias em que despertamos é único; estamos vivos! Hoje, 150 mil pessoas no mundo perderão a vida. Isso mesmo! Teremos 150 mil velórios e sepultamentos acontecendo nessa sexta-feira. Se estamos vivos, temos muito a comemorar, não? Se não temos um velório de um ente querido para visitar, também somos bem-aventurados. 1 bilhão de pessoas, com “b” de bola, nada comerão hoje. Já tomou seu café da manhã? Seu felizardo! ´Tá vendo? Todo dia deve ser uma celebração.

Mas costumamos nos autossabotar diariamente. As más notícias da política, da economia, da polícia etc. atraem nossa atenção como um gigantesco ímã. Ficamos realmente psicológica e emocionalmente imantados em tudo que é ruim e não notamos a graça que é acordar bem para mais uma grande oportunidade de fazer mais e melhor aquilo para o que fomos preparados para tal. Você acordou essa manhã, leitor! Acorde, pois!

Sempre há graça escondida no meio do caos que o mundo nos apresenta e, encontrá-la, deve ser nossa tarefa e ocupação diárias. Nem sempre é fácil. A dor da despedida do familiar que morreu, a deslealdade no trabalho de quem menos se esperava, nosso nome e honra sendo destilados no veneno da maledicência de lábios que jamais esperaríamos, a chegada do diagnóstico de uma doença grave. Onde estará a graça em tudo isto? Escondida, mas está em cada uma dessas situações.

Na dor da morte do ente querido, a graça está nas lembranças felizes que sua companhia produziu durante a vida. Na traição no ambiente de trabalho, a graça está no aprendizado que a situação nos proporcionou e no próprio fato de estarmos empregados, ora! Nas fofocas sem fim que fazem a nosso respeito, a graça habita na evidência de que nossa vida e sucesso incomodam muita gente. Não se atira pedras em árvore que não dá fruto! E no relatório médico que nos aponta uma doença, a graça habita na habilidade da equipe médica que nos trata e na nas mãos gentis daqueles que, só pela companhia, arrefecem e mitigam a dor.

Mais que enxergar graça em todas as circunstâncias do dia a dia, quero lhe convidar para ser um canal de graça na vida de alguns, diariamente. Já pensou poder mudar um paradigma com uma frase? Imaginou-se sendo o bálsamo que falta à dor no coração de alguém? Bem, você pode ser isso, ser alguém que ameniza, ao menos, o sofrimento do irmão ao lado.

Se se dispuser a tão nobre serviço, a ser canal de graça na vida de outros, todos os dias você será, pois, uma testemunha da graça, e todos os dias lhe serão graciosos, então. Não precisará de uma data comemorativa para que o dia lhe seja especial. A graça que ofertar a quem dela precisa trará magia a todos os seus dias. Espero que este texto tenha levado a você um pouco de graça, a fim de que seu dia seja especial. O meu acaba de se tornar um! Bom final de semana a todos!