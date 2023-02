Unidade móvel chega a Jaciara para ofertar exames gratuitos de mamografia e papanicolau

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), firmou parceria com a Prefeitura Municipal de Jaciara, para levar a unidade móvel Sesc Saúde Mulher e ofertar exames gratuitos de mamografia e papanicolau para mulheres da cidade e região. A cerimônia de lançamento do serviço ocorrerá na segunda-feira (6), às 17h, no Centro de Eventos Jovelina Maria de Almeida.

O presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, ressalta que o projeto busca ampliar o acesso à saúde e promover a conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero, doença que deve afetar 13 a cada 100 mil mulheres em 2023, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

“Esse projeto do Sesc-MT representa um apoio importante às ações da política pública de saúde. O objetivo é contribuir para que as mulheres mato-grossenses se previnam e, quando necessário, façam o tratamento precoce da doença”, afirma o presidente.

De acordo com ele, a parceria foi firmada durante reunião com a prefeita de Jaciara, Andréia Wagner, que foi à sede da Fecomércio-MT, em Cuiabá, acompanhada do deputado estadual, Max Russi. O encontro ocorreu no dia 19 de janeiro.

“É uma grande satisfação contar com essa parceria para atendimento das mulheres de Jaciara e de todo o Vale do São Lourenço, que precisam desse tipo de apoio. Saúde sempre será a nossa prioridade. E conseguir atender tantas mulheres de uma só vez e de graça faz toda a diferença”, destaca a prefeita.

O evento de lançamento contará com a participação do artista Gabriel Carmo, que fará apresentação de músicas de xote e baião. Além disso, o público também poderá participar de um aulão de ritmos, recreação para as crianças, realizar exames de glicemia, aferir a pressão e aprender com a exposição educativa de mamas. O Senac-MT também estará presente e irá disponibilizar cortes de cabelo e design de sobrancelha. Haverá, ainda, uma feira com produtos locais.

Os atendimentos do Sesc Saúde Mulher, instalada no mesmo endereço do evento, serão realizados a partir do dia 7 de fevereiro. Além de Jaciara, serão atendidas pacientes das cidades de Dom Aquino, Juscimeira, Tesouro e São Pedro da Cipa, que pertencem à região do Vale do São Lourenço.

Estrutura e agendamento de exames

A unidade móvel do Sesc Saúde Mulher é equipada com mamógrafo digital e estrutura adequada para a realização da coleta do papanicolau. As pacientes aguardam o atendimento em uma tenda, montada ao lado do veículo onde também são realizadas palestras sobre planejamento familiar e prevenção a infecções sexualmente transmissíveis (IST).

“O atendimento é humanizado e tem finalidade educativa, desde o início do acolhimento até a entrega do exame. O objetivo do projeto é proporcionar às mulheres informações e serviços necessários para manterem uma saúde plena”, diz o diretor regional do Sesc-MT, Carlos Rissato.

O exame de mamografia é direcionado a mulheres entre os 40 e 69 anos. Enquanto o papanicolau é indicado para todas as mulheres com vida sexual ativa.

O agendamento é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e, neste circuito em Juscimeira, também será possível realizar o cadastro na unidade móvel. As mulheres recebem a indicação do dia e horário que devem comparecer para fazer os procedimentos médicos, munidas com documento de identificação com foto e exames anteriores, caso os possuam.