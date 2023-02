“Vamos passar o Carnaval trabalhando”, diz Zé do Pátio

Inimigo do feriado prolongado? Bom, é o que parece. O prefeito José Carlos do Pátio, que não dispensa uma oportunidade para falar do expediente nada ortodoxo que segue, disse que pode (e vai) convocar os secretários para reuniões de trabalho durante o feriado de Carnaval.

Nesta sexta-feira (17), o gestor chamou todo o secretariado para reunião, que foi aberta à imprensa. Entre as falas: “trabalhei ontem até meia-noite” e “acordei às 3 horas da manhã”, Pátio disse que daria autonomia aos secretários para definir se liberam ou não a as equipes no feriado de Carnaval – que em Mato Grosso não é considerado feriado.

Mas essa autonomia, como o prefeito mesmo disse, é relativa. “Cada secretário vai definir a sua secretaria, mas na hora que eu convocar e pedir para resolver uma questão, ele tem que resolver”. Ou seja, pode liberar, mas é melhor não.

Essa ânsia em querer se reunir com os chefes de pasta tem uma motivação. Durante a reunião, Pátio disse que falta 1 ano e 10 meses para entregar a prefeitura e ele está preocupado com demora na solução de problemas de algumas secretarias.

“Vou convocar secretário sábado, domingo, segunda e terça no meu gabinete. Tem muita coisa na gestão que tem que andar e não tá andando. Alguma coisa está acontecendo e eu vou chamar para resolver pontualmente […] então, não tem Carnaval. Nós vamos pular Carnaval, resolvendo essas questões”, alertou o prefeito.

Quem pensou quer iria viajar nos próximos dias vai ter que trocar a praia pelo Rio Vermelho. Melhor não arriscar.