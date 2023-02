Vendas de veículos sobem 12% em relação a janeiro de 2022

Os emplacamentos de veículos automotores em Mato Grosso encerraram o mês de janeiro de 2023 com 7.409 unidades, um crescimento de 12,89% em relação a janeiro de 2022 que teve 6.563 unidades vendidas.

Quando comparado a dezembro de 2022, o setor registrou queda de 23,69%. A divulgação é da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Mato Grosso (Fenabrave-MT).

Se levarmos em conta somente os automóveis, o crescimento foi de 7,54% no primeiro mês do ano com relação a janeiro do ano anterior. Foram emplacadas 1.768 unidades contra 1.644.

No período, o saldo foi positivo também para caminhões (13,21%), ônibus (22,54%) e motocicletas (14,85%). Já para comerciais leves e implementos rodoviários houve queda.

O presidente da Fenabrave-MT, Paulo Boscolo, avalia que a queda com relação a dezembro é vista como normal, pois historicamente janeiro é um mês bem mais fraco. “O lado positivo é que ainda assim, o desempenho está bem melhor que janeiro de 2022. A referência do ano passado é de uma época com gravíssimos problemas de suprimento e vemos uma indústria se recuperando quanto à produção de veículos”, completou.

A Fenabrave-MT representa mais de 300 concessionárias de veículos automotores de todo o estado dos segmentos de automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, tratores e máquinas agrícolas, motocicletas e implementos rodoviários.