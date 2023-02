Vereador Adonias solicita que prefeito faça decreto de calamidade pública

O vereador Adonias Fernandes (MDB) protocolou uma indicação, nesta quinta-feira (23), solicitando que o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) faça um decreto de calamidade pública para atender famílias atingidas pelas fortes chuvas que vem ocorrendo na cidade desde o fim de 2022.

Segundo o vereador a medida é necessária para conseguir recursos extraordinários como abertura de créditos especiais, utilização de superávit de arrecadação não previstos no orçamento, bem como a captação de recursos do Governo do Estado e do Governo Federal em atendimento às vítimas.

“É preciso fazer a reconstrução da infraestrutura e canalização de córregos que abrangem vários bairros dentro da cidade, principalmente no Distrito da Região Salmem, que afetam a população com enchentes, devidos as fortes chuvas que tem caído desde dezembro de 2022”, explicou.

Na terça-feira (21), o Rio Vermelho atingiu o maior nível de água dos últimos dez anos, chegando a 6,12 metros. Com isso várias casas foram alagadas e cerca de 30 famílias precisaram ser retiradas de suas casas na Comunidade do Miau, localizada na Rodovia do Peixe.