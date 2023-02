Vereador é filmado armando bombinha no rabo de cachorro; veja vídeo

Uma brincadeira, de muito bom gosto, pode render um processo de maus tratos ao vereador Cezar Alvez (UNIÃO Brasil) do município de Nova Guarita-MT. O parlamentar foi filmado armando uma bombinha no rabo de um cachorro.

O vídeo é de dezembro do ano passado, mas ‘viralizou’ nesta quinta-feira (2). As imagens, feitas em Sinop-MT, mostram o momento em que o vereador amarra um pedaço de corda com bombinha no rabo de um animal e na sequência o espanta. O cachorro sai correndo e se assusta, quando a bombinha estoura.

Diante da repercussão negativa, o Cézar se manifestou nas redes sociais, dizendo que não teve a intenção de ferir ou maltratar o cachorro e pediu desculpas.

O parlamentar foi intimado a prestar depoimentos sobre o fato. O delegado José Getúlio afirma que Cézar Alves foi ouvido na Delegacia de Terra Nova do Norte e o caso será investigado.

Veja vídeo: