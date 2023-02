¡Vila la revolución!

O “Mais Médicos” está de volta! O programa do governo federal que importou profissionais de medicina de Cuba sem qualquer comprovação técnica dos mesmos e que pagava 80% dos salários devidos a esses mesmos profissionais ao governo cubano será retomado pelo Ministério da Saúde, segundo a última fala sobre o assunto da chefe da pasta, a ministra Nísia Trindade. Até mesmo o edital para a contratação de médicos para prestação de seus serviços no interior do país já foi publicado.

Criado no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, o programa foi criticado à exaustão por conta da realidade nua e crua de sua pura importação de mão-de-obra subsalariada para provisão do caixa do governo de Cuba. A ministra nega que a intenção do “Mais Médicos” seja essa, afirmando que os médicos brasileiros não demonstram interesse em se fixarem em pequenas cidades do Brasil profundo, o que cria uma demanda reprimida enorme em nossos rincões.

O Conselho Federal de Medicina contesta a versão do governo. Para o CFM, os profissionais brasileiros não se fixam no interior do país por conta de não lhes ser ofertada uma carreira médica, como acontece nos casos de juízes de direito e promotores de justiça. Se uma carreira decente fosse oferecida, a migração de profissionais para os pequenos municípios seria mais atraente, pondera.

O CFM ainda contesta o fato de os médicos cubanos não precisarem demonstrar expertise ou boa técnica médicas por meio de se submeterem ao “Revalida”, um exame que afere as competências médicas de profissionais graduados em instituições estrangeiras. Isentos da obrigação legal, os profissionais cubanos não têm suas capacidades atestadas pelo órgão, o que compromete a qualidade do atendimento médico para uma parcela da população brasileira.

Claro que o povo cubano precisa de ajuda e de oportunidade de trabalho e nós, de médicos. Juntar essas duas pontas pode parecer muito oportuno, mas não é. Na prática, só serve para dar aos médicos que para cá migram condições de vida desumanas, já que a remuneração que recebem não lhes permite ascender na vida. E mais! Os médicos que aceitam vir para o Brasil são separados da família, já que aos seus não lhes é permitido acompanhar-lhes. A injustiça corrigida de uma criança do interior do Brasil que antes só contava com a “benzedeira” ou com o “raizeiro” para, agora, ter atendimento médico não pode ser corrigida com outra injustiça, a da exploração salarial de um profissional privado da companhia da sua família.

A necessidade de médicos para todo o território nacional não pode ser usada de pretexto para apoiamento de regimes ditatoriais. Com tais governos, não deveríamos sequer nos relacionar. Lula pretende pedir ao presidente americano, Joe Biden, durante o encontro que terão em Washington, o cessamento do embargo econômico que a ilha cubana sofre por parte dos Estados Unidos. Pergunto: por que razão nosso presidente não pede ao presidente de Cuba para realizar eleições livres, justas, transparentes e diretas na ilha? A resposta é simples: esse povo gosta da “revolución”. “¡Viva la revolución!”, pois, ainda que isto custe a dignidade profissional de médicos cubanos ou a qualidade de serviços médicos aos brasileiros.