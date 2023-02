Viver o extraordinário

Além do ordinário, além do que é comum, que é corriqueiro, que se repete regularmente, é o raro, o incomum, aquilo que não é para todos, que está fora do padrão, a isso chamamos de extraordinário.

E como viver uma vida extraordinária?

Para viver uma vida extraordinária é preciso viver primeiro o ordinário.

Na vida estamos em busca de fórmulas mágicas, respostas mirabolantes, e nos esquecemos de viver o ordinário, de fazer o que precisa ser feito. Muitas vezes buscamos milagres em momentos que precisamos viver processos.

Exemplo: queremos comer um delicioso bolo de chocolate, com recheio e cobertura, mas antes de pensar no recheio, na cobertura, precisa-se fazer a massa básica. Todos os cursos de confeiteiros ensinam uma massa básica de bolo e a partir dela você cria várias outras receitas com ingredientes extras de acordo com a sua vontade.

Assim também é na nossa vida, quando você não sabe fazer o básico, o que é comum, é quase impossível viver o incomum. Digo quase porque as vezes acontece por obra divina o incomum. Saiba que tudo o que é visível surge a partir do invisível. Assim também podemos dizer que o extraordinário surge a partir do ordinário. E vice versa. Um está ligado ao outro, não existem isoladamente.

Se você quer fazer uma viagem de férias e está fora do seu orçamento, você precisa fazer um dinheiro extra para isso. Então veja o extra é o além, novamente podemos perceber que necessitamos de um esforço a mais para ter o extraordinário.

Para viver uma vida extraordinária, a partir das ideias expostas, só podemos quando o ordinário está sendo cumprido, não existe outra maneira: é preciso fazer o básico.

O extraordinário nos é dado a partir do momento que estamos preparados, com o básico em dias e assim recebemos por graça divina o extra. Deus nos dá segundo as nossas capacidades, e quando você quer mais é necessário expandir essas capacidades, o que vai depender do seu esforço. Para viver o sobrenatural, precisamos passar pelo natural.

Faça o que tem que ser feito com zelo, com dedicação e então tudo mais vos será acrescentado quando você menos esperar estará vivendo o extraordinário.