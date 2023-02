Você está maravilhosa essa noite!

Queria dizer algo especial para a Rô hoje. Encaminhei-lhe, então, uma música. É incrível como uma composição tem esse poder de expressar tudo o que sentimos ou queremos dizer a alguém. Esse tal do compositor é mesmo gente de outro mundo.

Qualquer composição sempre terá meu respeito, mesmo quando não aprecie tanto a letra ou a melodia. Atualmente, vamos combinar, letras sofríveis, rimas pobres e conteúdos cada vez mais superficiais têm marcado as composições musicais que são executadas na grande mídia. Claro que tem muita gente boa escrevendo letras incríveis e compondo melodias sofisticadas e elegantes, mas elas não chegam ao grosso da população, infelizmente.

Acredito mesmo que o nível das composições está baixo porque igualmente baixo estão os intelectos do público. Ouvir música boa dá trabalho! Exige interpretação, demanda pensar. Agora, lixo cultural é bem mais fácil de escutar. Mas, não quero me ocupar disso aqui. Prefiro voltar meus olhos e coração ao que é belo.

A canção que enviei para a Rô é de uma delicadeza, de uma simplicidade cativante. Os primeiros acordes são tocados e nosso peito é tomado como que por uma força da natureza. A música tem esse poder de nos envolver até à alma. Parece que imergimos em outro mundo; parece que ouvimos cores, texturas e aromas. E, quando a esta música, uma letra poética é adicionada, temos magia no ar.

Sei que temos compositores incríveis no Brasil. Mas, para o que eu queria dizer à Rô, busquei no estrangeiro uma verdadeira ode do rock romântico. Afinal, hoje é sexta-feira. Bom final de semana para todos! Ah, a música que enviei para minha amada é “Wonderful Tonight”, do mestre Eric Clapton. Bom desfrute para os que a ouvirem. Vale mesmo a pena!