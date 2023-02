Volta ao trabalho pode provocar sensação de tristeza profunda

Voltar à rotina de trabalho após o período de férias pode ser um desafio para algumas pessoas. A sensação de angústia e tristeza nas vésperas de uma segunda-feira, mesmo após dias de folga e relaxamento, é considerada normal por especialistas. O quadro se torna preocupante quando o indivíduo enfrenta estados de melancolia profundos e constantes – nesses casos, a situação é classificada como depressão pós-férias e é necessária a intervenção de um profissional.

De acordo com a coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera, professora Daniele Eloise Kobayashi, o caso pode ser identificado por meio de sintomas como a falta de concentração, mau humor e insônia recorrentes. “Geralmente, o gatilho desses sinais acontece após uma fase de emoções intensas, com liberação de hormônios do estresse após episódios importantes, como o das férias, por exemplo”, afirma.

Em um levantamento apresentado em 2020 pela Associação Internacional de Gestão do Estresse (Isma), 23% dos brasileiros sofrem com depressão pós-férias. O trabalhador nessa condição pode encontrar problemas em tarefas simples do dia a dia, como tomar banho, cuidar da aparência ou da casa e até em se levantar da cama. Essa situação pode perdurar por mais de três semanas, caso não haja acompanhamento de um psicólogo.

A docente da Anhanguera destaca dicas para prevenir a depressão pós-férias na volta ao trabalho:

Conclusão de tarefas

Antes de tirar os dias de descanso, é necessário criar uma lista de atividades que precisam ser finalizadas antes do período de férias. Dessa forma, o servidor não terá trabalho acumulado no retorno ao expediente.

Organização do primeiro dia

É importante separar a primeira manhã da volta ao serviço para planejar as ações que serão realizadas no novo ciclo. Bloquear o calendário pessoal do profissional é necessário para que seja possível desenvolver uma visão crítica do que precisa ser priorizado ou não.

Compartilhar experiências

Um momento de café com os colegas para contar como foram as férias é interessante e traz benefícios para a saúde mental no ambiente de trabalho, principalmente quando é preciso equilibrar o possível estresse do volume de demandas criadas com a ausência do funcionário.

Retorno de viagens

Não é recomendado voltar de viagem um dia antes de acabarem as férias. A organização pessoal também é necessária nesse período e separar dois dias para realizar as obrigações da casa, antes do recomeço na rotina de trabalho, aumenta a sensação de relaxamento.

Novos hábitos

Algumas atividades típicas das férias, como trilhas na natureza e idas a restaurantes, podem ser adotadas ou adaptadas a uma semana comum. Manter a vida social com amigos e familiares, dias de massagem, visitas a parques e museus ou até atividades dentro de casa podem tornar a rotina mais movimentada e saudável.