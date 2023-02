WhatsApp agora permite enviar até 100 fotos e vídeos de uma vez

O WhatsApp liberou uma atualização do aplicativo nessa segunda-feira (13), tanto para smartphones com Android como para iPhones (iOS). O principal destaque no update do mensageiro mais popular do Brasil, porém, vale apenas para o primeiro sistema operacional: a possibilidade de enviar até 100 mídias simultaneamente.

Antes, era possível enviar, de cada vez, até 30 fotos e vídeos pelo aplicativo. Os usuários do iPhone ainda terão que esperar para contar com a novidade.

Na atualização, existe apenas um recurso em comum entre as duas versões do aplicativo. Tanto no Android como no iOS, os usuários podem criar um avatar personalizado para usar como figurinha. Também dá para colocar a imagem na foto de perfil.

Para criar, basta acessar as Configurações e clicar em Avatar. Lá, acesse “Editar Avatar”. Alguns usuários podem encontrar o personagem criado anteriormente no Facebook.

Outras novidades

No Android, os usuários do WhatsApp podem adicionar legendas ao enviar documentos. O app também aumentou o limites de caracteres para descrições e nomes dos grupos.

Já no iOS, as atualizações incluem algumas que já estavam disponíveis no sistema operacional do Google: