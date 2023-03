Hoje, quero o “Parabéns pra Você” entoado aqui. Neste 7 de março de 2023, completo 1 ano de Grupo Agora! Que legal! Parece que foi ontem minha estreia no “Cidade Agora”, da TV Cidade Record. Lembro-me perfeitamente da ansiedade e apreensão naquele dia. As mãos suando, a boca seca, o tempo que não passava.

Toda mudança gera, ao início, um desconforto. É normal. E mudar de empresa não foi algo planejado, arquitetado, confesso. Foi meio de supetão! Duas conversas com o proprietário da emissora e eu estava de casa nova. Claro que o tempo se encarregaria de “ajeitar” as coisas. Eu temia, àquela época, a incompreensão do público que me acompanhava há anos, qual seria a reação dos anunciantes do programa e me preocupava com respeito ao acolhimento que receberia da nova equipe. E tudo correu bem, em todos os sentidos, a indicar que Deus estava em tudo isso.

Quando tenho uma decisão importante a tomar, sempre converso com duas pessoas antes: Deus e a Rô. Eles não erram. De Rosana, ouvi: “Fale com o Senhor. Ele lhe dará o melhor caminho a seguir”. E de Deus veio-me uma paz profunda para aceitar a proposta feita pela nova empresa. Mas ainda tinha minha família, filhas e genros, pessoas com as quais compartilho tudo e aprecio o que eles têm a dizer. Trouxe-os aqui na sede da emissora dias antes da minha estreia e lhes mostrei as dependências. Perguntei-lhes o que tinham achado, a indagar como avaliavam o prédio, os equipamentos (aqui, tudo é do melhor). A resposta de uns dos genros, Marco Antônio, foi como um selo de graça para mim, confirmando o acerto em minha decisão. Ele disse: “Eu sinto paz de você estar aqui”.

Claro que sou grato pelos anos que passei na emissora anterior. Só deixei amigos ali e saí de cabeça erguida, pela porta da frente e de portas abertas. Meu ex-Diretor, quando do meu pedido de demissão, abraçou-me, chorou e advertiu: “Mas eu vou no casamento da Lelê, viu!?” Um amigo com que a vida me presenteou. Mas não posso deixar de revelar que minha vinda para o Grupo Agora representou um “up” em minha carreira como comunicador. Tenho muito mais estrutura, de pessoas e equipamentos, para poder desenvolver meu trabalho. Estou muito feliz. De fato!

O trabalho da equipe aqui no Grupo Agora é incrível. Existe um nível de comprometimento de todos os envolvidos no processo que poucas vezes vi. Eu mesmo precisei subir um degrau em questão de profissionalismo para poder caber na equipe. Acho que consegui porque, durante este 1º ano, não tomei puxão de orelhas. Que continue assim.

Agradeço a você que, neste ano que se passou, leu meus textos aqui no Agora MT, ouviu-me na Jovem Pan ou me assistiu na TV Cidade Record, e peço que continuemos juntos por anos ainda. Agradeço à Direção desta casa e aos colegas pela acolhida e torço para que também continuemos juntos. Agradeço aos anunciantes, sem os quais não seria possível realizar meu trabalho. Obrigado pelo apoio de todos vocês. Feliz aniversário de emprego para mim!