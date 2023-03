‘19º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu’ será realizado em abril

O Sistema Fecomércio-MT, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT), em parceria com a Prefeitura Municipal de Poxoréu e a Associação de Promoção da Viola Caipira de Poxoréu (Avicpox), promovem o ‘19º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu’, com entrada gratuita, entre os dias 28 a 30 de abril, no Sindicato Rural da cidade que leva o nome do evento.

“O Sistema Fecomércio-MT tem orgulho de estar à frente de um projeto cultural com imensa importância para Mato Grosso e todo país. Além de fortalecer a cultura da nossa terra, o evento agrega para o cenário histórico, social, turístico e econômico para Poxoréu, cidade que se transforma na capital da viola nos dias do encontro”, destaca o presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior.

O evento já é tradição no Brasil e os admiradores da música raiz aguardam os shows com expectativa para celebrar as modas de viola durante as apresentações, que são realizadas na concha acústica e no palco central da cidade. Nas plataformas, há a união de gerações, com a performance de nomes reconhecidos no meio artístico e revelações do segmento, verdadeiras promessas para o futuro.

O ‘19º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu’ contará com novidades, como sua duração, passando de dois para três dias, e a estreia do ‘Espaço Fecomércio-MT’, que concentrará uma série de iniciativas com o objetivo de apresentar aos visitantes parte da memória da viola, curiosidades sobre o estilo musical e o instrumento que brilha nas mãos dos artistas.

Também haverá o lançamento do livro ‘Sistema Fecomércio-MT apresenta Sons em Mato Grosso’ e a exibição de um documentário sobre a viola, produzido pelo Sesc-MT e protagonizado pelos violeiros que traduzem em suas falas a paixão pelas cordas e sua relação com o evento.

“O livro e o documentário foram idealizados na tentativa de gerar um registro sobre esse ritmo que faz parte da memória afetiva de tantos brasileiros. É uma produção minuciosa, articulada à muitas mãos para oferecer ao público materiais com resultados surpreendentes”, afirma o diretor regional do Sesc-MT, Allan Serotini.

Edição anterior

Em 2022, o ‘18º Encontro Nacional de Violeiros de Poxoréu’ reuniu 40 mil pessoas na edição que contou com as performances de João Carreiro, da dupla Brenno Reis e Marco Viola, e outros 14 nomes que se revezaram na concha acústica durante os dois dias de espetáculos, como Zé Mulato e Cassiano, que participam do encontro desde a primeira edição.

O Sistema S do Comércio, composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em Mato Grosso, é presidido por José Wenceslau de Souza Júnior. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.