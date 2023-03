3 doenças que podem ser as grandes responsáveis pelo ganho de peso 

A obesidade é uma doença metabólica crônica, frequentemente progressiva, que está ligada a taxas mais altas de mortalidade e morbidade. Na maioria das vezes, ela é causada por escolhas ruins de estilo de vida ​​feitas pela pessoa, como sedentarismo e má alimentação. No entanto, é importante saber que ela também pode ser causada por uma variedade de fatores, como genética, envelhecimento, escolhas de estilo de vida, drogas, desequilíbrios hormonais e algumas doenças.

Confira, abaixo, 3 doenças que podem ser responsáveis pelo ganho de peso:

Hipotireoidismo

Pacientes com hipotireoidismo clínico evidente comumente ganham peso, alguns deles como resultado do aumento da adiposidade. O ganho de peso geralmente não é significativo. Embora a terapia do hipotireoidismo subclínico não pareça estar associada à perda de peso, o aumento das concentrações séricas do hormônio estimulante da tireoide (TSH) dentro da faixa normal também foi relacionado a um pequeno aumento no peso corporal em adultos. Dados observacionais sugerem que a obesidade pode aumentar o risco de hipotireoidismo, levantando dúvidas sobre a relação entre os dois.

Síndrome de Cushing

Pacientes com síndrome de Cushing frequentemente apresentam obesidade central progressiva afetando o tronco, abdome, mesentério e mediastino. A causa mais comum da doença é a utilização de esteroides, mas também pode ocorrer devido ao excesso de produção de cortisol pelas glândulas adrenais. Os sinais são uma bola de gordura entre os ombros, rosto arredondado e estrias rosadas ou roxas.

Deficiências dos hormônios hipofisários

A obesidade hipotalâmica é um tipo de obesidade causada quando o hipotálamo não funciona normalmente. Uma das razões mais comuns para uma criança desenvolver obesidade hipotalâmica é o tratamento de um tumor cerebral que afeta o hipotálamo. Qualquer lesão no hipotálamo pode causar a condição. Essa síndrome pode ser causada por um tumor (mais frequentemente um craniofaringioma), trauma, radiação, cirurgia na fossa posterior ou pressão intracraniana elevada.

Além disso, algumas medicações podem causar ganho de peso. São elas:

Medicamentos antipsicóticos: muitos medicamentos antipsicóticos estão associados ao ganho de peso. No entanto, o efeito pode ser oposto também. Antidepressivos: Vários antidepressivos, incluindo tricíclicos, inibidores da monoamina oxidase (MAOIs) e alguns inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRSs), têm sido associados ao ganho de peso. Drogas antiepilépticas: Vários medicamentos anticonvulsivantes, principalmente valproato, carbamazepina e gabapentina, usados ​​para tratar convulsões, dor neuropática e condições psiquiátricas, como transtorno bipolar, têm sido associados ao ganho de peso. Pílulas anticoncepcionais hormonais: Medicamentos com hormônios esteróides, como prednisona ou pílulas anticoncepcionais, também podem contribuir para o ganho de peso. Medicamentos para diabetes: Medicamentos para diabetes, como insulina, tiazolidinedionas e sulfoniluréias, podem afetar seu peso.

Se você se identifica com os sintomas de algumas dessas condições, procure um médico!