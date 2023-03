4 benefícios do consumo de espinafre para a saúde

De todos os vegetais verdes folhosos, o espinafre é um dos mais versáteis. Você pode adicioná-lo a smoothies, apreciá-lo em uma salada gelada, cozinhá-lo e até mesmo incluí-lo em diferentes receitas. Além disso, ele também oferece vários benefícios para a saúde.

Confira, abaixo, 6 benefícios do consumo de espinafre para a saúde:

É rico em nutrientes

Com poucas calorias, o espinafre é rico em nutrientes. Uma porção de três xícaras fornece mais de 300% do valor médio diário de vitamina K. O vegetal de folhas verdes também fornece mais de 160% e 40% dos valores médios diários de vitamina A e vitamina C, respectivamente. Além disso, o espinafre conta com 45% do valor médio diário de folato, uma vitamina B que ajuda a formar glóbulos vermelhos e DNA. Também fornece ferro, magnésio, potássio, cálcio e pequenas quantidades de outras vitaminas B.

Fornece antioxidantes

Além de suas muitas vitaminas e minerais, o espinafre fornece antioxidantes que se ligam à proteção anti-inflamatória e contra doenças. Alguns antioxidantes no espinafre incluem kaempferol, quercetina, miricetina e isorhamnetin – flavonoides que podem ajudar a proteger contra o câncer, bem como contra doenças cardiovasculares e inflamatórias.

Apoia a saúde do cérebro

Os efeitos antiinflamatórios do espinafre o tornam um agente importante na proteção do cérebro – especificamente em termos de envelhecimento. Em um estudo publicado em 2015 na revista Alzheimer ‘s & Dementia, os pesquisadores acompanharam os padrões alimentares e as habilidades cognitivas de mais de 900 adultos com idades entre 58 e 98 anos por cerca de cinco anos. Eles observaram uma diminuição significativa na taxa de declínio cognitivo entre aqueles que consumiram maiores quantidades de vegetais verdes folhosos do que outros.

Ajuda a controlar a pressão arterial

O espinafre também é uma fonte de nitratos, composições químicas que abrem ou dilatam os vasos sanguíneos. Isso melhora o fluxo sanguíneo e alivia o estresse no coração. Em um estudo publicado em 2016 no Journal of Nutrition, um grupo de sete mulheres e 11 homens consumiram quatro bebidas ricas em nitrato, incluindo uma bebida de espinafre. Os pesquisadores descobriram que os níveis de nitrato no sangue dos participantes aumentaram após o consumo das bebidas.