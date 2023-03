4 benefícios do consumo de pimenta-do-reino para a saúde

Com um sabor acentuado e levemente picante, a pimenta-do-reino combina com diferentes pratos. Muito mais do que um simples tempero, ela foi considerada um item essencial para a cozinha e pode trazer diversos benefícios à saúde.

Confira, abaixo, quais são esses benefícios:

Rica em antioxidantes

A pimenta-do-reino é rica em um composto vegetal chamado piperina, que estudos em tubo de ensaio descobriram ter potentes propriedades antioxidantes. Estudos sugerem que uma dieta rica em antioxidantes pode ajudar a prevenir ou retardar os efeitos nocivos dos radicais livres, que podem ser causadores de doenças graves.

Tem propriedades anti-inflamatórias

A inflamação crônica pode ser um fator subjacente em muitas condições, como artrite, doenças cardíacas, diabetes e câncer. Muitos estudos de laboratório sugerem que a piperina – o principal composto ativo da pimenta-do-reino – pode efetivamente combater essas inflamações.

Pode beneficiar seu cérebro

A piperina demonstrou melhorar a função cerebral em estudos com animais. Em particular, demonstrou benefícios potenciais para sintomas relacionados a condições cerebrais degenerativas, como Alzheimer e Parkinson.

Pode melhorar o controle do açúcar no sangue

Estudos sugerem que a piperina, presente na pimenta-do-reino, pode ajudar a melhorar o metabolismo do açúcar no sangue. Um estudo realizado com 86 pessoas com sobrepeso revelou que, ao tomarem um suplemento contendo piperina e outros compostos por 8 semanas, os pacientes experimentaram melhorias significativas na sensibilidade à insulina – uma medida de quão bem o hormônio insulina remove a glicose da corrente sanguínea.