4 dicas naturais para se livrar da caspa

A caspa é uma condição que faz com que a pele do couro cabeludo descame e, embora não seja nada sério ou contagioso, pode fazer você se sentir extremamente desconfortável. Se o xampu diário não estiver funcionando para você, tente alguns remédios caseiros não invasivos e eficazes para se livrar da caspa.

Sementes de feno-grego:

Essas sementes contém propriedades antibacterianas e antifúngicas que podem ajudá-lo a se livrar da caspa. Um estudo publicado no International Journal of Nursing Education and Research descobriu que a pasta de sementes de feno-grego é uma boa solução para a caspa, matando o fungo que a causa. Mergulhe uma xícara de sementes de feno-grego durante a noite e triture na manhã seguinte para fazer uma pasta. Aplique nos cabelos e lave após meia hora.

Suco de limão

O suco de limão contém ácido cítrico que pode ajudar a tratar o ressecamento e a caspa. Além disso, ele restaura o equilíbrio do pH do couro cabeludo, o que ajuda no tratamento da caspa. Ele também contém propriedades antibacterianas, tornando-o eficaz na prevenção de fungos no couro cabeludo. Estudos demonstraram que também contém vitamina B reduz a chance de desenvolver dermatite seborreica, que é uma das principais causas de caspa.

Vinagre de maçã

Carregado com propriedades antifúngicas e antibacterianas, o vinagre de maçã (ACV) é apontado como um dos melhores remédios para tratar a caspa. Estudos demonstraram que o vinagre pode ajudar a parar os fungos que causam a caspa. Às vezes, a caspa é causada devido a um desequilíbrio nos níveis de pH. O ACV ajuda a equilibrar os níveis de pH e a aliviar os sintomas.

Aloe vera

Essa planta contém propriedades antifúngicas e antibacterianas que podem ajudar a reduzir a inflamação e reduzir os sintomas da caspa, de acordo com um estudo publicado na BioMed Research International. Também ajuda a reduzir a inflamação e infecções fúngicas, o que pode ajudar ainda mais no tratamento da caspa.