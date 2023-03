5 benefícios do consumo de amendoim para a saúde da sua pele 

Amendoim é seu lanche favorito? Bem, os cientistas descobriram que comer amendoim também pode ser bom para a pele. Eles são ricos em antioxidantes, vitaminas B6, E e niacina. Todas essas propriedades podem ajudá-lo a proteger sua pele de fatores como raios UV, sinais de envelhecimento e poluição. É o lanche perfeito para rejuvenescer a pele naturalmente.

Confira, abaixo, 5 benefícios de beleza que o amendoim oferece:

Faz sua pele brilhar

Os amendoins são ricos em vitamina E, magnésio e zinco, o que pode ajudar seu corpo a combater bactérias e fazer sua pele brilhar. Essas propriedades, juntamente com a niacina no amendoim, também ajudam a melhorar o tom e a textura da pele.

Combate os sinais de envelhecimento

O amendoim ajuda a diminuir as rugas e manchas da idade, promovendo células saudáveis ​​e aumentando o fluxo sanguíneo para a pele. Eles também podem aumentar a elasticidade e ajudar a reduzir as rugas.

Te protege dos raios UV nocivos

A exposição contínua aos raios UV do sol pode ser extremamente prejudicial, causando doenças de pele e, em alguns casos, levando ao câncer. O amendoim é rico em vitaminas C e E, que podem ajudar a combater os íons instáveis ​​do corpo, protegendo assim a pele dos raios nocivos do sol.

Ajuda a prevenir infecções de pele

Os amendoins são abundantes em zinco, o que pode ajudar a diminuir o risco de contrair uma infecção de pele. Uma infecção de pele pode ser evitada com o uso de zinco, um potente antioxidante que pode ajudar a matar bactérias e fungos nocivos.

É bom para os cabelos e as unhas

Não apenas benefícios para a pele, o amendoim oferece benefícios para o cabelo e também para as unhas. Rico em proteínas, vitamina B6, zinco e ferro, o amendoim é ótimo para fornecer nutrientes essenciais. Eles também podem ajudar na prevenção de unhas quebradiças e queda de cabelo.