5 cafés para conhecer na Liberdade, em São Paulo

Se São Paulo é a cidade que nunca dorme, um café vai bem a qualquer hora do dia! Das redes americanas às cafeterias tipicamente brasileiras – com direito a café coado e bolinho de vó – a capital paulista abriga uma infinidade de lugares para aquela pausa do café.

Na Liberdade, um dos bairros mais turísticos da cidade, a gastronomia é um diferencial entre os visitantes, graças à sua variedade e abundância de sabores. E não seria com o café. Por ali é possível degustar a bebida em lugares charmosos, alguns de inspiração oriental, e com uma infinidade de receitas e acompanhamentos, doces ou salgados, que fazem desse momento um verdadeiro evento.

Seja para fazer a digestão após um almoço em restaurante japonês, para se refrescar entre um passeio e outro ou mesmo fazer uma reunião de negócios, o bairro oferece opções de diferentes estilos para agradar a todos.

A seguir, conheça cinco cafés para conhecer na Liberdade:

Itigo Itie

Situado dentro do tradicional Nikkey Palace Hotel, na rua Galvão Bueno, o Itigo Itie – que significa momento único – tem ambiente inspirado nos melhores cafés orientais e proporciona uma pausa no dia a dia agitado do bairro.

Além dos cafés oferecidos, coados ou expressos, o espaço se destaca por servir doces com influência japonesa, como pavê de matcha, choco pie e yuzu, um mousse de limão asiático envolto em chocolate, em um formato que se assemelha a um limão siciliano. O café ainda oferece salgados e produtos especiais do Hachimitsu Atelier de Delícias para levar para casa.

We Coffee

O We Coffee é um dos cafés queridinhos dos influenciadores que vêm a São Paulo. A cafeteria nasceu da vontade de compartilhar a cultura milenar de cafés e chás, unindo os sabores à uma arquitetura conceitual, futurista e minimalista que transforma a experiência em uma imersão gastronômica diferenciada.

Entre os destaques do cardápio estão: o Magic Stick Morango, o Entremet Coração, o Soft Bun Alho e o Frutas Vermelhas Salty Cream.

89ºC Coffee Station

Bem próximo da praça da Liberdade, onde acontece a tradicional feirinha aos finais de semana, o 89ºC Coffee Station faz sucesso entre os visitantes da região.

Seu cardápio se destaca por oferecer doces baseados na confeitaria japonesa moderna com influência europeia, como o bolo de melão. Assim como cafés como o Japanese Drip Coffee, coado com a técnica japonesa de extração do café especial.

Kazu Cake

Situada no Espaço Kazu, essa é, na verdade, uma confeitaria, mas que também merece entrar na lista por suas combinações de bebidas e doces. Entre as sobremesas, a principal opção é a Choux Cream, uma versão japonesa do Profiterole. Além dos doces, a Kazu Cake oferece bebidas quentes e geladas para acompanhar.

Coffee Selfie

A cafeteria localizada na rua Thomaz Gonzaga vem fazendo sucesso entre os visitantes da Liberdade por oferecer bebidas com uma selfie impressa na espuma. Além da experiência instagramável, o Coffee Selfie conta com café selecionado e comidinhas que completam a pausa para o café.