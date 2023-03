5 cidades destaque para oferta de bolsas de estudos e vistos estendidos na Austrália

A Austrália possui um excelente sistema de educação com muitos incentivos para receber estudantes estrangeiros. Além do visto de estudante possuir uma carga horária de trabalho de 48 horas quinzenais, os mesmos podem aproveitar as belas paisagens e a segurança que a ilha continental oferece. Trata-se de um dos países mais procurados pelos brasileiros para estudar e/ou trabalhar.

Em relatório divulgado pelo Australian Bureau of Statistics, cerca de 29,1% da população da Austrália nasceu no exterior. Tal fato confirma a diversidade cultural como fonte significativa de riqueza nacional.

Muitos intercambistas têm o objetivo de ir para a capital ou cidades maiores, mas, as cidades regionais são tão boas quanto os grandes centros, e com um custo de vida menor, sendo mais fácil de se estabelecer e conseguir prolongar o visto, caso necessário. O governo australiano vem facilitando a entrada de estrangeiros nessas regiões, que são as cidades fora de Sydney, Brisbane e Melbourne.

Em vista de propagar informações sobre a Austrália aos estudantes do Brasil e América do Sul, o governo australiano criou a plataforma Study Australia Experience, onde é possível ver as instituições de ensino de diversas áreas da Austrália, e os cursos de inglês de diferentes níveis. No site, também é possível encontrar informações sobre outros cursos como graduação e pós-graduação, além de bolsas de estudos.

Para ressaltar que as cidades menores e regionais são lindas e apresentam ótima qualidade de vida, John Prowse, Cônsul da Austrália em São Paulo, separou cinco cidades com as suas principais características. Confira!

1.Toowoomba (Queensland)

Toowoomba é uma cidade localizada no estado de Queensland com mais de 100.000 habitantes, o segundo maior município do interior da Austrália. É pequena comparada aos grandes centros urbanos, assim, gastando menos tempo com transporte da residência até o curso escolhido. É possível praticar esportes radicais como mountain bike. Possui ótimos restaurantes e atividades culturais como teatros e galerias.

2.Cairns (Queensland)

Cairns possui mais de 150.000 habitantes, é reconhecida pela sua educação de qualidade, tem belas paisagens como praias, floresta tropical e é rodeada por uma enorme barreira de corais, possibilitando diversas atividades ao ar livre como trilhas pelas exuberantes florestas e mergulho com snorkel em ilhas tropicais,. Além de contar com ótimos restaurantes, churrascos na praia e poder visitar os locais com pinturas rupestres, Cairns recebe milhares de estudantes estrangeiros para cursos de curta e longa duração devido a sua hospitalidade.

3.Barossa (South Australia)

Barossa é uma cidade ao sul da Austrália, com mais de um milhão de habitantes. Casa de um dos melhores vinhos da Austrália (Barossa Shiraz), Barossa tem mais de 80 adegas para explorar bem como rotas gastronômicas.

Warrnambool (Victoria)

Warrnambool tem mais de 34.000 habitantes, possui diversas praias e fica a 260 km de Melbourne. Possui um centro histórico para explorar, avistar baleias na costa, visitar os parques e jardins da cidade. Tem duas grandes instituições de ensino, sendo uma delas a Deakin University.

Bunbury (Western Australia)

Bunbury tem mais de 100.000 habitantes, é rica na sua arte, cultura e patrimônio, possui diversos cafés e bistrôs que foram premiados e tem diversas atrações turísticas e naturais. Oferece diversas comodidades como vida noturna e instituições de ensino públicas e privadas de qualidade.