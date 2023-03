5 destinos para conhecer durante o outono

O outono, que começou no dia 20 de março, é uma estação que conta com temperaturas mais amenas e clima seco, combinação que geralmente rende dias de céu aberto com pôr do sol incrível no final da tarde. É o momento perfeito para viajar pagando pouco e conhecer lugares sem uma multidão de turistas.

Para aqueles que querem viajar nessa época e aproveitar as vantagens do período, o Outlet de Passagens reuniu cinco destinos perfeitos para aproveitar a estação. Confira!

São Roque (SP)

Invista em uma viagem para São Roque se a sua preferência for por uma cidade do interior, com comidas aconchegantes, um bom vinho e paisagens bucólicas. As estradas do município possuem inúmeras vinícolas para visitar, mais popularmente conhecida como Rota do Vinho. Há também ótimas opções gastronômicas, trilhas, passeios culturais e o Ski Mountain Park, complexo radical localizado a 1.200 metros acima do nível do mar.

Quem for viajar em junho, conseguirá aproveitar ainda a tradicional Festa da Cultura Italiana, evento para homenagear os imigrantes italianos, trazendo muita cultura, costumes e pratos deliciosos. Para quem mora em São Paulo, é possível fazer um ‘bate e volta’, já que São Roque fica a cerca de 2 horas da capital paulista.

Foz do Iguaçu (PR)

As Cataratas do Iguaçu, situadas no município paranaense de Foz do Iguaçu, estão entre os mais famosos pontos turísticos do Brasil. A atração atrai milhares de turistas brasileiros e estrangeiros durante o ano inteiro, contudo, é no outono que o número de visitantes diminui, tornando a experiência mais agradável. Um dos pontos turísticos mais indicados é o Parque Nacional, tombado como patrimônio da humanidade, que dispõe de mirantes e passarelas, e opções de passeios de barco ou helicóptero entre paisagens de tirar o fôlego. O Parque das Aves também é uma boa pedida, um espaço natural com centenas de espécies de aves que podem ser observados bem de perto.

Caxambu (MG)

Destino ideal para os viajantes que buscam por sossego e tranquilidade, Caxambu fica no planalto da Serra da Mantiqueira e é considerada como a mais tradicional estância hidromineral do país. Possui fontes de água com propriedades terapêuticas, que podem ser encontradas no Parque das Águas, principal ponto turístico da cidade mineira.

Outra atração é o Balneário Hidroterápico, que fica no próprio Parque das Águas. Do alto do Morro Caxambu é possível ter uma vista panorâmica do município, além de visualizar os belos contornos das serras da Mantiqueira e do Papagaio. O acesso ao mirante é feito via teleférico ou por uma trilha chamada Caminho das Águas.

Londrina (PR)

Londrina é conhecida como a Capital do Café, uma das bebidas que mais combinam com um clima outonal. A região integra a Rota do Café, composta por outras sete cidades do Paraná, e em Londrina é possível conhecer antigas fazendas de café, participar de degustações e até mesmo assistir à colheita dos grãos. O Jardim Botânico é uma das principais atrações. Possui lagos, mais de 100 espécies vegetais nativas e estufas em que são criadas espécies exóticas de plantas.

Outro ponto que merece destaque é o Parque Arthur Thomas, com mais de 80 hectares repletos de paisagens imperdíveis, com cachoeiras, vastas plantações e quase 10 trilhas com diferentes graus de dificuldade. Há também o Templo Budista Hompoji, construído durante a década de 1950, que é aberto para visitação. É possível acompanhar as práticas diárias de meditação que rolam por ali, além de admirar a arquitetura típica e os belos jardins.

Belo Horizonte (MG)

Belo Horizonte agrada vários tipos de público, tanto os que buscam agito quanto os que preferem a calmaria. A cidade é repleta de bares, restaurantes, pubs e baladas, mas também cercada de montanhas, cachoeiras, pontos turísticos históricos e charmosas pousadas de campo. Conhecida como a capital mundial dos botecos, possui uma média de 28 bares a cada quilômetro quadrado, dentro dos seus 332 km² de extensão territorial.

Entre as opções mais tranquilas, o destaque vai para a Lagoa da Pampulha, que abriga o Museu da Arte Moderna, a Casa Kubitscheck, a Igreja São Francisco e a Casa do Baile. Aproveite o outono para visitar lugares com bastante árvores, para apreciar as mudanças das cores. Lugares como a Praça da Liberdade, o Parque das Mangabeiras e o Vale Verde são boas alternativas. E, claro, os mineiros são conhecidos por sua culinária aconchegante e dispõem de diversos restaurantes com comida típica feita em fogão a lenha, que combinam ainda mais com o clima outonal.