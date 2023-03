5 filmes que vão inspirar as mulheres a viajarem sozinhas

Ao longo da história, as mulheres tiveram sua liberdade de ir e vir reduzidas, sendo, por muito tempo, confinadas à esfera doméstica, com seus comportamentos ditados e estabelecidos pelo patriarcado.

No Brasil, elas conquistaram o direito ao voto somente em 1932, o que pleiteavam desde 1891. E somente em 1962 uma lei federal permitiu que as casadas não precisassem mais da autorização do marido para trabalhar. E mais: só em 1974 elas conquistaram, pasmem, o direito a ter um cartão de crédito. Isto mesmo: até aquele momento, as solteiras ou divorciadas que solicitassem essa facilidade no banco eram obrigadas a levar um homem para assinar o contrato!

Por isso tudo, vamos celebrar, neste mês de março, a conquista das mulheres viajantes solo, algo que no passado era quase que impraticável.

“Viajar é sempre uma experiência transformadora, que preenche a alma, expande os horizontes e traz autoconhecimento. E aventurar-se na própria companhia é uma vivência que liberta, pois permite que sejamos nós mesmos, sem rótulos”, afirma o especialista Silvio Sallowicz, CEO da Duo & Ecco.

Confira, a seguir, 5 filmes que irão inspirar as mulheres a serem protagonistas de sua própria história:

Livre (Wild. Direção: Jean-Marc Vallée. EUA, 2014)

Baseado na história real de Cheryl Strayed, o filme estrelado por Reese Witherspoon mostra como a americana, após a morte da sua mãe e vários problemas pessoais, resolve fazer uma jornada de redescoberta cruzando mais de 1.800 km sozinha pela costa oeste dos Estados Unidos, superando as dificuldades que aparecem no caminho, junto com suas próprias questões pessoais.

Comer, Rezar, Amar (Eat Pray Love. Direção: Ryan Murphy. EUA, 2010)

Baseado no romance homônimo da romancista Elizabeth Gilbert (vivida por Julia Roberts), traz a trajetória de redescoberta da jornalista que, após uma crise existencial, abandona sua vida cotidiana para viajar por três países: Itália, Índia e Indonésia. Além das lindas paisagens, o filme também é uma verdadeira inspiração para tornar a viagem dos sonhos em realidade.

Sob o Sol da Toscana (Under The Tuscan Sun. Direção: Audrey Wells. EUA, Itália, 2003)

Nesse filme belíssimo, um dos pontos principais é a beleza do vilarejo de Cortona, na Toscana, para onde a protagonista, a escritora Frances Mayes, se muda após um divórcio conturbado. Além da história de redescoberta do amor, o filme também é uma ótima pedida para quem quer mergulhar na cultura italiana.

Antes do Amanhecer (Before Sunrise. Direção: Richard Linklater. EUA, Áustria, 1995)

Retrata a inusitada história de Celine, estudante francesa, vivida por Julie Delpy, que se encontra casualmente com o jovem americano Jesse, no seu último de uma viagem de trem pela Europa. Com a limitação do tempo pairando sempre no ar, a trama cheia de romance e reflexões é recheada pela bela fotografia de paisagens européias, principalmente de Viena.

Vicky Cristina Barcelona (Vicky Cristina Barcelona. Direção: Woody Allen. Espanha, EUA, 2008)

Ambientado na incrível Barcelona, na Espanha, o filme mostra vários pontos turísticos e também a saga de duas americanas, Vicky e Cristina, que vão passar as férias na cidade catalã e acabam se apaixonando pelo mesmo homem, o artista Juan Antonio. Além de passagens bastante divertidas, o filme faz pensar também sobre conflitos e desencontros que envolvem o amor e a amizade.