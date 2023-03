5 lugares para contemplar o pôr do sol em Campos do Jordão

Quem ama contemplar o céu, certamente já percebeu que quando o outono chega ele fica ainda mais bonito. Isso se dá por conta dos raios solares que, neste período, ficam mais afastados do Hemisfério Sul e interagem com outros elementos como gotículas de vapor de água, cristais de gelo e grãos de poeira, que acabam contribuindo para o característico tom alaranjado e cheio de contraste. O resultado transforma um simples fim de tarde numa verdadeira obra de arte.

Localizada na Serra da Mantiqueira, com paisagens privilegiadas, clima ameno e cenários de tirar o fôlego, a cidade de Campos do Jordão é um dos maiores palcos desse espetáculo da natureza. Rodeado de montanhas e

Confira 6 locais incríveis na cidade mais alta do país para assistir este fenômeno natural de camarote:

Mirante Parque da Cerveja

Localizado dentro do Parque da cerveja, o Mirante Mantiqueira proporciona ao visitante sensações únicas. O lugar é cercado por natureza e os sons dos pássaros e das águas se unem, deixando o ambiente ainda mais especial. Lá, é possível admirar as paisagens da Serra da Mantiqueira com uma vista de 180º, privilegiando os visitantes com muita paz de espírito. Quando o sol começa a se pôr, o espetáculo fica ainda mais fascinante.

Mirante Aventoriba

Em clima romântico ou em família, o Mirante Aventoriba é um passeio que impressiona. A experiência começa com uma trilha leve que leva até o mirante exclusivo, com vista para a Pedra do Baú. Lá, os visitantes são recepcionados com fogueira e um piquenique gourmet, composto por sanduíches especiais, frutas, iogurtes, sucos naturais e um delicioso vinho, sem contar com o tradicional marshmallow espetado. Ao final da experiência, os turistas são contemplados com um pôr do sol mágico e inesquecível.

Pico do Imbiri

O Pico do Imbiri é um mirante que fica a mais de 1.800 metros de altitude acima do nível do mar. Considerado uma das vistas mais bonitas de Campos do Jordão, o local não tem um acesso tão simples e o percurso pode ser feito por moto, quadriciclo, bicicleta, cavalo e carro 4X4. Há quem prefira fazer o circuito a pé, mas já adiantamos que o nível de dificuldade é bastante alto. É claro que o fim do trajeto faz cada dificuldade valer a pena, porque o cenário é deslumbrante e o pôr do sol é único. São 360° de beleza, céu colorido e magia.

Sítio Mata Comprida

O sítio Mata Comprida, a cerca de 1.600 metros de altitude, possui uma área de mais de 27 hectares preservados no topo da Serra da Mantiqueira. O passeio na propriedade particular é uma verdadeira imersão na floresta, com trilhas guiadas, araucárias centenárias, cachoeiras de águas cristalinas, pinhos bravos e uma exuberante vista ao poente. Beleza natural digna de filme.

Museu Felícia Leirner

O Museu Felícia Leirner também tem um fim de tarde deslumbrante. Localizado em uma área de mata com 35 mil m², o local reúne um conjunto de 86 obras de bronze, cimento branco, granito e gesso da artista Felícia Leirner, distribuídas ao ar livre. Lá, também fica o exuberante Auditório Claudio Santoro, sede do Festival Internacional de Inverno.

O espetáculo do pôr do sol pode ser observado no mirante natural, com uma vista incrível para a Pedra do Baú. Um programa clássico e inesquecível para quem passa por lá.